Sandkrug Erst vor rund acht Monaten sind die Mitarbeiter eingezogen, fühlen sich aber bereits pudelwohl und blicken zuversichtlich in die Zukunft: Seit Juni 2019 ist das Oldenburger Unternehmen Deutsche Lichtmiete im Gewerbepark Sandkrug mit seiner Produktion zu Hause – und möchte hier in Zukunft auch weiter Akzente setzen.

Der LED-Industriedienstleister hat mit dem Neubau auch auf die deutlich gestiegen Nachfrage im Bereich Licht als Dienstleistung reagiert – und dabei an Dynamik zugelegt. Die frei werdenden Räume am bisherigen Standort in Oldenburg werden künftig für den Ausbau der Forschung und Entwicklungen für innovative und intelligente Lichtlösungen genutzt.

Optimale Voraussetzung

Entgegen der sich insgesamt abkühlenden Konjunktur zeigt der Kernmarkt der Deutschen Lichtmiete ein enormes Wachstumspotenzial. Branchenexperten gehen davon aus, dass in den nächsten Jahren der globale Beleuchtungsmarkt weiter kontinuierlich wächst, der Anteil der LED-Technologie zunimmt und insbesondere „Light as a Service“ (Licht als Dienstleistung) deutlich an Bedeutung gewinnt.

Konsequent sei daher der Schritt in Richtung Expansion gewesen, wie Alexander Hahn, geschäftsführendes Vorstandsmitglied und Gründer der Deutschen Lichtmiete, betont: „Die Aussichten am Beleuchtungsmarkt sind für uns sehr positiv. Die starke Nachfrage nach unseren LED-Lösungen erfordert aber auch eine Steigerung der Produktionskapazität.“ Die neue Anlage schaffe dafür optimale Voraussetzungen. „Sie ist ein weiterer Meilenstein in unserer Historie“, sieht Hahn sein Unternehmen auch für die Zukunft gut aufgestellt.

Frank Dierssen, Produktions- und Standortleiter Sandkrug, ergänzt: „Mit dem neuen Produktionsstandort sind wir in der Lage, unseren Produktionsoutput auf das Achtfache zu steigern. Über den Ausbau der Fläche, Mehrschichtbetrieb, weitere Maschinen oder geänderte Produktionsabläufe können wir unsere Kapazität jederzeit markt- und bedarfsorientiert erhöhen.“

Große Produktionshalle

Auf rund 5000 Quadratmetern Gesamtfläche ist nach eigenen Angaben in 15 Monaten Bauzeit ein hochenergieeffizienter, modernst ausgestatteter Gebäudekomplex für Herstellung, Lager, Logistik und Verwaltung entstanden. Die Investitionssumme betrug 5 Millionen Euro, am Bau beteiligt waren ausschließlich regionale Gewerke. Der neue Standort liegt im Wirtschaftspark Sandkrug und bietet mit der direkten Autobahnanbindung eine optimale Infrastruktur. Die stabile Skelettbauweise mit Stahlbeton, eine Gebäudehöhe von 12,20 Metern Höhe und die Tageslicht durchflutete Produktionshalle mit intelligenter Lichtsteuerung sorgen für ideale Produktions- und Arbeitsbedingungen.

Verbesserte innerbetriebliche Abläufe und neue effizientere, teils automatisierte Fertigungsmethoden erhöhen die Prozesssicherheit und Qualitätssicherung. Ein innovatives Mess- und Prüfsystem für die fertig produzierten LED-Leuchten und eine optimierte Lieferlogistik stehen im Mittelpunkt.

Nachhaltigkeit wichtig

Auch die Umwelt hat sich das Unternehmen nach eigenen Angaben auf die Fahne geschrieben. Der Strom für den neuen Standort kommt von einem regionalen Energieversorger, zusätzlich reduzieren die von Tageslicht durchfluteten Räume und der Einsatz modernster LED-Technologie den Stromverbrauch und die CO2-Emissionen.

Auch ein Wildblumengarten mit Obstbäumen wurde hinter dem Gebäude angelegt und dient zur Entspannung. Damit erhofft man sich, den richtigen Schritt in die Zukunft gemacht zu haben.