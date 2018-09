Sandkrug Die frische Asphaltdecke auf der Bümmersteder Straße zwischen den Bahngleisen und der Astruper Straße strahlte am Mittwoch so viel Wärme ab, dass Fußgänger das beim Passieren deutlich spüren konnten. Die Tiefbaufirma Dallmann liegt mit den Arbeiten voll im Zeitplan. Am Montag, 24. September, wird dieser Teil des Verkehrsknotenpunktes auch wieder für Autos, Lkw und Busse passierbar sein.

Was passiert nach dem Ende der Vollsperrung ?

Nach der Vollsperrung ist vor der Vollsperrung: Die Asphaltierungsarbeiten wandern nur ein Stück weiter. In den kommenden Wochen schließen sich die nächsten zwei Vollsperrungen an, die zuerst den motorisierten Verkehr aus und in Richtung Stadt Oldenburg und später in Richtung Wardenburg betreffen. Wie die NWZ von Behördenseite gestern erfuhr, wird vom Montag, 24. September, bis Sonntag, 30. September, die Bümmersteder Straße von der Mitte der T-Kreuzung bis hinter das Sandkruger Feuerwehrhaus asphaltiert und muss währenddessen komplett gesperrt werden.

Die offizielle, auch für den Schwerlastverkehr geeignete Umleitung führt über die „Südlinie“ – Wardenburg, Huntlosen, Sandhatten, Wöschenweg und Sandkruger Straße. Ortskundige mit leichteren Fahrzeugen werden sicher wie schon jetzt eher über Schultredde oder Streeker Trift den Baustellenbereich umfahren.

Wann sind die Asphaltierungsarbeiten zu Ende ?

Der dritte und letzte Bauabschnitt ist aus gutem Grund für die erste Woche der Herbstferien eingeplant und soll vom Montag, 1. Oktober, bis einschließlich Montag, 8. Oktober, dauern. Dann erhält zum Abschluss die Astruper Straße eine neuen Asphaltdecke – ausgehend von der T-Kreuzung bis in Höhe Weserstraße.

Da auf dieser Strecke normalerweise viele Schulbusse pendeln, um die mittlerweile mehr als 300 Schüler aus Wardenburg zur Waldschule bzw. Grundschule Sandkrug zu bringen, ist der Termin bewusst in die Herbstferien gelegt worden. Umleitungen werden auch hier rechtzeitig von der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr ausgeschildert. Fußgänger und Radfahrer können die Baustelle dagegen jederzeit passieren, lautet das Versprechen.

Was passiert im Falle eines Ernstfalles ?

Rettungskräfte haben übrigens die Zusage, im Ernstfall die Kreuzung jederzeit durchfahren zu können. Die Freiwillige Feuerwehr Sandkrug nimmt die Asphaltierung vor ihrem Feuerwehrhaus dennoch zum Anlass, schon mal den künftigen Standort in Streekermoor am Mühlenweg auszuprobieren. Die Kameraden lagern sämtliche Wagen und Technik für die Zeit der Bauarbeiten auf dem Köhrmann-Hof aus, kündigt Ortsbrandmeister Jürgen Dallmann an.