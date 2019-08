Sandkrug Großer Andrang herrschte am Dienstagabend auf dem landwirtschaftlichen Betrieb von Rainer Bolling an der Bümmersteder Straße in Sandkrug. Die Hatter SPD hatte zu einem öffentlichen Informationsabend auf den Hof eingeladen, rund 200 interessierte Bürgerinnen und Bürger waren gekommen.

Hattens Bürgermeister Christian Pundt, Hans Meyer vom Plankontor Städtebau, Günther Kuhnt von der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, Kreislandvolk-Geschäftsführer Bernhard Wolff und Landwirt Rainer Bolling stellten den aktuellen Stand zum Neubau eines Legehennenstalls vor. Darüber hinaus beantworteten sie Fragen. Moderiert wurde die Veranstaltung vom Hatter SPD-Ortsvereinsvorsitzenden Gerrit Edelmann.

Um was geht es?

Der Landwirt Rainer Bolling plant den Neubau eines Stalls nach Bio-Standards der europäischen Union für bis zu 18 000 Legehennen. Entstehen soll das Gebäude auf derzeit als Ackerland genutzten Flächen hinter seinem Hof, der gegenüber dem Gewerbegebiet und der Friedhofserweiterungsfläche an der Bümmersteder Straße liegt. Der geplante Stall soll eine Größe von 3800 Quadratmetern haben. Zudem ist eine Freilauffläche von zehn bis elf Hektar geplant.

Die bisherige Planung

Damit der Neubau realisiert werden kann, muss die Gemeinde unter anderem den Flächennutzungsplan für das Gebiet ändern. „Wir sind noch früh im Verfahren“, sagte Bürgermeister Pundt. Der Bauantrag, den Rainer Bolling für den neuen Stall gestellt habe, ruhe. Derzeit gehe es zunächst um die Änderung des Flächennutzungsplanes und die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes.

Im Mai sei einstimmig im Bauausschuss beschlossen worden, dass man das Vorhaben für prüfungswert halte, sagte Pundt. Nun laufe eine frühzeitige Bürgerbeteiligung. Bis diesen Donnerstag, 8. August, ist es noch möglich, sich bei der Gemeinde zu äußern. Einige Schreiben seien auch schon eingegangen, berichtete Pundt.

So geht’s weiter

Nach Beendigung der Bürgerbeteiligung werden Verwaltung und Politik die eingegangenen Punkte bewerten und in einem weiteren öffentlichen Ausschuss darüber beraten. Erst in einer Ratssitzung – vermutlich im Herbst – werde eine Entscheidung fallen, erklärte der Verwaltungschef die nächsten Schritte. Eine weitere Bürgerbeteiligung sei durchaus möglich.

Was kritisiert wurde

Im Anschluss an die Wortbeiträge konnten Fragen gestellt werden. Das nutzten einige Teilnehmer, um ihre Bedenken zu äußern:



• Verkehrsaufkommen: Ein Anwohner fragte, ob sich durch den neuen Stall die Anzahl an Lkw stark erhöhen würde. Laut Rainer Bolling würden nach einer Inbetriebnahme maximal drei Lkw in der Woche den Stall anfahren. Unter anderem zweimal die Woche, um die Eier abzuholen, und einmal alle drei Wochen für die Mistabfuhr. •

• Emissionen: Kritisch hinterfragt wurde auch eine mögliche Staubbelastung, die durch das Scharren und Graben der Hühner im Außenbereich entstehen könnte. Eine Anwohnerin äußerte die Sorge, dass ihre Pferde, die auf umliegenden Weiden grasen, durch aufwirbelnden Staub und Milben krank werden könnten.

Laut eines Gutachtens der Landwirtschaftskammer Niedersachsen, das im Rahmen des Bauantrags erstellt wurde, sollen sich die Emissionen von Staub, Geruch und Ammoniak in dem Gebiet nach dem Neubau reduzieren. Unter anderem aus folgendem Grund: Wird der Hühnerstall genehmigt, verpflichtet sich der Landwirt, seinen Schweinemaststall auf dem Hof an eine Filteranlage anzuschließen, erläuterte Kuhnt. Er betonte, dass Rainer Bolling hinsichtlich der Emissionen in seinen Planungen insgesamt über das rechtlich Notwendige hinausgehe.



• Landschaftsschutzgebiet: Der Neubau soll im Landschaftsschutzgebiet „Mittlere Hunte“ entstehen – nur 350 Meter von der Hunte entfernt. Auch vor diesem Hintergrund wurde von Teilnehmern vorgebracht, dass das Grundwasser und die Hunte durch Nitrat und andere Stoffe belastet werden könnten. Zudem würde sich das Landschaftsbild verändern. Die Problematik sei der Politik bekannt, so Edelmann. Man werde da wohl einen Kompromiss finden müssen.



• Massentierhaltung: Auch wenn bei dem Informationsabend nicht über Massentierhaltung, sondern über das konkrete Vorhaben diskutiert werden sollte, fragte eine Anwohnerin Bolling, ob es denn so viele Hühner sein müssten. Er solle lieber auf Qualität statt auf Masse setzen. Mit dem EU-Siegel sei er beim Tierschutz schon viel weiter gegangen als andere, entgegnete der Landwirt. Aus finanziellen Gründen sei mehr derzeit nicht möglich.

Weitere Informationsabende geplant

Sowohl Edelmann als auch Pundt kündigten weitere Informationsveranstaltungen zu dem Thema an. Die Termine sollen noch bekanntgegeben werden.