Sandkrug Keine Schulnoten, aber Punkte auf einer Skala von eins bis zehn, haben am Montagabend Repräsentanten der regionalen Banken und des Landkreises Oldenburg beim Thema Digitalisierung des unternehmerischen Mittelstandes vergeben. Gelegenheit dazu gab die Veranstaltung „Chancen für den Mittelstand“, zu der die NBank und das Niedersächsische Ministerium für Wirtschaft, Arbeit, Verkehr und Digitalisierung an den neuen Produktionsstandort der Deutschen Lichtmiete in Sandkrug, Theodor-Heuss-Str. 14, eingeladen hatten.

Digitales Zeitalter

Wie gut leisten kleine und mittlere Betriebe die Transformation ihrer Geschäftsmodelle und Betriebsabläufe ins digitale Zeitalter, so lautete die Frage der Moderatorin Tanja Föhr (Agentur für Innovationskulturen, Seelze). Durchschnittlich fünf Punkte, aber verteilt zwischen eins bis zehn vergibt Olaf Hemke, Vorstandstandsmitglied der Landessparkasse zu Oldenburg. Ob dabei die Branchenzugehörigkeit ausschlaggebend ist, da gehen die Meinungen auseinander. Hilger Koenig, Vorstandsmitglied der Oldenburgischen Landesbank AG, sieht beispielsweise generell im Bereich der Landwirtschaft einen großen Nachholbedarf. Michael Kiesewetter, Vorstandsvorsitzender der NBank, glaubt dagegen nicht an den Brancheneinfluss. „Letzten Endes hängt es von der Unternehmensführung ab“, zeigt er sich überzeugt.

Bank noch „sehr analog“

Die eigene Branche, also die der Kreditinstitute, hat beim Thema Digitalisierung selber durchaus noch Luft nach oben. Das wissen auch deren Vertreter. „Wir sind bei einigen Förderprogrammen noch sehr analog unterwegs“, räumt Kiesewetter ein. Die LzO, so Hemke, entwickele ihre internen Arbeitsprozesse in Richtung Digitalität weiter und messe bereits die „digitale Kompetenz ihrer Mitarbeiter. Sein Kollege, das Vorstandsmitglied der VR Bank Wildeshauser Geest, Jürgen Poppe, verweist darauf, dass immerhin die interne Kommunikation komplett digital verlaufe. Mit Blick auf die Kundschaft müsse die Genossenschaftsbank allerdings einen Spagat hinlegen – zwischen Digitalität und Vor-Ort-Erreichbarkeit für die Menschen in der Fläche. Selbstkritisch äußerte sich Koenig. Die OLB sei an vielem dran, aber nicht so richtig weit vorne. Der Zwang, digitaler zu werden, strapaziere, fordere heraus und sei auch schmerzhaft.

Volle Auftragsbücher

Landrat Carsten Harings bewertet den Breitbandausbau im Landkreis Oldenburg mit einer Fünf, also einem durchschnittlichen Wert. Die Projektzeiten beim Breitbandausbau seien viel zu lang und gerade in der Fläche gebe es noch großen Nachholbedarf. Der Behördenchef beklagte, dass beim Thema Entbürokratisierung in Deutschland sofort starker Gegenwind entstehe, der eine sachliche Diskussion erschwere.

Reichen die aktuellen Bemühungen der mittelständischen Wirtschaftsunternehmen aus, um auch in fünf bis zehn Jahren auf der Höhe der Zeit zu sein? Einer der Redner zeigte Zweifel. „Die Auftragsbücher sind voll. Da ist der Veränderungsdruck nicht ausreichend da und immer scheint die Zeit zu fehlen“, warnt Hilger Koenig (OLB). Deshalb sei eine Veranstaltung wie die der NBank in den Räumen der Deutschen Lichtmiete gut.

Minister verspricht Hilfe

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann kündigte vor etwa 100 Unternehmern, Banken- und Kommunenvertretern an, den Mittelstand über eine gezielte Förderung bei der Digitalisierung zu unterstützen. Für den Ausbau von Mobilfunk – derzeit 250 LTE-Funkmasten im Quartal –, Glasfaserleitungen – 10 000 km pro Jahr – und WLAN-Technik werde Niedersachsen bis zum Ende der Legislaturperiode 1 Milliarde Euro investieren.

In ihrem Vortrag „Der Mensch in der Digitalen Transformation“ ging Anna Kopp, CIO und Geschäftsstellenleiterin Microsoft Deutschland, auf den „Arbeitsplatz 2025“ ein. Sie zeigte, warum die Zukunft näher ist, als viele denken. Der Wandel sei in vollem Gang. Roboter und künstliche Intelligenz würden nicht wirklich Arbeitsplätze vernichten, aber zu starken Veränderungen führen. Es reiche nicht aus, den Mitarbeitern einfach eine neue Arbeitsumgebung hinzustellen. Neue Arbeitszeitmodelle und eine deutlich größere Variabilität der Arbeitsformen seien zu erwarten.

->