Wirtschaft: Gewerbegebiet ganz ökologisch gestalten

Sannum In der Gemeinde Großenkneten wäre es definitiv das erste Gewerbe- und Industriegebiet, das ohne fossile Energieträger (Kohle, Gas, Öl) und damit ohne den Ausstoß von Kohlendioxid auskäme. Matthias Reinkober (Ratsmitglied der Kommunalen Alternative, KA), geht noch weiter. „Nach meinem Kenntnisstand wäre es das einzige in der Region. So etwas gibt es im Nordwesten noch nicht“, sagte er am Freitagnachmittag am Rande des Ackers an der Sannumer Straße, wo die KA zum Pressetermin eingeladen hatte. Fraktionschef Carsten Grallert stellte mit Reinkober, Uwe Behrens, KA-Vorsitzendem Axel Janßen und dem Grünen-Kreistagsabgeordneten Eduard Hüsers den Antrag zur Entwicklung des Gewerbegebietes Sannumer Straße Nord (Bebauungsplan Nr. 131) zu einem CO2-neutralen Gebiet vor.

Im Sinne von Kornkraft

Die Fläche ist maßgeblich für die mittel- und langfristige Umsiedlung des Naturkosthändlers Kornkraft von Hosüne nach Sannum vorgesehen. Am 26. November sollen die Aussagen aus dem ersten Beteiligungsverfahren im Fachausschuss besprochen werden. Dabei greift die KA auf die Ideen des Naturkosthändlers zurück. Die Geschäftsführung hatte bei einem Infoabend Anfang 2020 selber als Ziel ausgegeben, die Firmengebäude möglichst nach ökologischen und energetisch nachhaltigen Kriterien zu errichten. Dazu nannte sie Punkte wie Photovoltaikanlage, Dachbegrünung und Regenwasserrückhaltung.

„Die Planunterlagen des Bebauungsplans Nr. 131 sehen solch eine nachhaltige Ausrichtung dieser neuen gewerblichen Bauflächen jedoch nicht zwingend vor“, erläuterte Grallert den Antrag der KA. Sie möchte für das ganze Gebiet die Kohlendioxidfreiheit festschreiben sowie weitere ökologische Standards.

Kein fossiler Brennstoff

Kornkraft bestätigte der Fraktion, dass die Planungsabsichten genau in diese Richtung zielen. Auch ein weiterer Interessent (Handelsbetrieb für Outdoorausrüstung) für eine Baufläche in Sannum sei von dieser Idee eines CO2-neutralen Gewerbegebiets angetan gewesen.

Matthias Reinkober, selber als Stadtplaner in Lohne vom Fach, hat die entsprechenden textlichen Formulierungen vorgestellt. So sollen im B-Plan Nr. 131 „alle Lüftungs-, Heizungs- und Kältesysteme ohne den Einsatz fossiler Energieträger auskommen“. Laut Reinkober ist das kein Problem, da bei den Firmen nicht der Heizungsbedarf im Vordergrund stehe, sondern der Fokus auf dem Lüftungs- und Kältebedarf liege.

Bei der Dachneigung sollen maximal 15 Grad zulässig sein, wobei alle Dachflächen ab einer Größe von 50 Quadratmetern begrünt werden sollen oder mit Photovoltaikanlage zu versehen sind. Östlich des Gebiets soll eine Pflanzfläche zur Versickerung des Oberflächenwassers eingeplant werden. Das Regenrückhaltebecken sei naturnah mit flachen Böschungsneigungen und Flachwasserzonen vorzusehen, lautet der Vorschlag.

Für die KA könnte Sannum der Einstieg werden, künftig in der Gemeinde Großenkneten auf die CO2-Neutralität in Gewerbe- und Wohngebieten zu setzen.