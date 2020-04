Schafe weiden wieder auf dem Pestruper Gräberfeld

Es herrscht wieder Betrieb auf dem Pestruper Gräberfeld in Wildeshausen. Aufgetrieben wurden dort Moorschnucken zur Frühjahrsbeweidung. Die Schafe werden voraussichtlich bis Ende Mai die Heide beweiden und sollen vor allem auch die frisch austreibenden Kiefern, Birken und Faulbaumsträucher kurz halten. Aus Zeitgründen sind die Tiere häufiger im Wechselpferch. In den vergangenen Jahren wurden sie frei gehütet. Im Vorjahr wurde zwischen der Frühjahrs- und Herbstbeweidung auch manuell entkusselt, sodass die Tiere die aus dem Wurzelstock wieder austreibenden Gehölze gut erreichen können. Die Landesforsten erinnern die Besucher an die Leinenpflicht für Hunde. BILD: