Schierbrok Sie möchten keine Buckelpiste vor ihren Haustüren – aber noch viel weniger wollen sie den von der Gemeinde geplanten Ausbau als verkehrsberuhigte Straße: Das machten zwölf Anlieger des Brookwegs in Schierbrok am Freitagvormittag gegenüber Arnold Hansen, Wilfried Samtleben und Volker Schmidt deutlich. Die drei Mitglieder der Ratsfraktion der Freien Wähler hatten sich vor Ort ein Bild vom Zustand der Straße und den Vorstellungen der Anlieger machen wollen.

Der Konflikt um den Ausbau des Brookwegs schwelt seit mehr als 30 Jahren. Die Position der Anlieger hat sich nie geändert. Denn: Ein Ausbau käme die Nachbarschaft teuer zu stehen. Zwar hat der Gemeinderat die Straßenausbaubeitragssatzung im Dezember vorigen Jahres nach 38 Jahren aufgehoben, doch die geplante Maßnahme am Brookweg gilt als Erstausbau gemäß § 127 des Baugesetzbuches. 90 Prozent der Kosten müssen demnach auf die Anlieger umgelegt werden.

Ständige Ausbesserung

Dass am Brookweg Handlungsbedarf besteht, stellen die Anlieger nicht infrage – im Gegenteil. Harald Rausch, der seit 1986 am Brookweg lebt, ruft in regelmäßigen Abständen beim Kommunalservice Nordwest an, wenn die Schlaglöcher wieder einmal überhand nehmen. „Die rücken zwei- bis dreimal im Jahr an, ziehen die Oberfläche ab und füllen mit Schotter auf“, berichtet Rausch.

Dafür, dass sich bei starken Niederschlägen stellenweise Wasser auf dem Weg sammelt, was die Schlagloch-Problematik zusätzlich verschärfe, machen die Anlieger den Zustand der Entwässerungssysteme verantwortlich. Die Gräben beiderseits des Brookwegs und in Verlängerung am Fasanenweg seien lange funktionsfähig und völlig ausreichend gewesen. „Aber sie sind von der Gemeinde nie gepflegt und freigehalten worden“, berichtete Rausch.

Gräben zugewuchert

Davon konnten sich auch die Freien Wähler ein Bild machen: Dort, wo Anlieger die Pflege selbst übernehmen, sind die Gräben funktionsfähig – wo sich allerdings niemand zuständig fühlt, sind sie unter dem Bewuchs kaum mehr sichtbar. Verschärft werde das Entwässerungsproblem dadurch, dass das Oberflächenwasser des etwas höher gelegenen Grundschulgeländes zum Brookweg geleitet werde, so eine Anliegerin.

Wie also sieht die favorisierte Lösung der Schierbroker Grundstücksbesitzer aus? – Sie wünschen sich eine Befestigung durch eine so genannte doppelte Oberflächenbehandlung, eine dünne Asphaltschicht, wie sie vor gut 30 Jahren auf dem angrenzenden Fasanenweg und vor einigen Jahren auch auf den ersten 40 Metern des Brookwegs (vor der Arztpraxis) aufgebracht wurde. Und nicht nur hier: Während die Gemeinde Brookweg und Philosophenweg ausbauen möchte, kam direkt um die Ecke, auf Forstweg und Bremer Weg die für die Anlieger kostenfreie Variante, die Behandlung mit einer Asphaltdeckschicht, zur Anwendung.

„Fast alle hier sind inzwischen im Rentenalter“, sagte Rausch den Freien Wählern. Ein Kostenanteil in vier- oder gar fünfstelliger Höhe sei für die Mehrzahl schwer zu stemmen. „Wer gewährt einem Rentner einen Kredit?“, fragte auch eine Nachbarin am Freitag in die Runde.

Öffentliches Interesse

Rausch hat zudem recherchiert, dass das Baugesetzbuch Gemeinden durchaus ermöglicht, von der Erhebung des Erschließungsbeitrags abzusehen – nämlich dann, wenn dies im öffentlichen Interesse ist. Und ein öffentliches Interesse an der Erschließung ist aus seiner Sicht beim Brookweg gegeben. „Wir haben hier die Arztpraxis, einen Gewerbebetrieb, Altenwohnungen und den Sportplatz der Grundschule.“ Zudem verlaufe unter der Straße eine Starkstromleitung zur Versorgung anderer Ortsteile.

Arnold Hansen, Fraktionschef der Freien Wähler, zeigte Verständnis für die Vorstellungen der Anlieger. Er sprach sich dafür aus, die Situation am Brookweg ergebnisoffen von Fachleuten prüfen zu lassen und zu schauen, ob sich die Wünsche der Anlieger umsetzen lassen. Hansen betonte, dass seine Fraktion seinerzeit die Abschaffung der Straßenausbaubeiträge angestoßen habe.