Schierbrok /Stenum /Rethorn Die Bauarbeiten sind beendet am Schierbroker Bahnhof, die Aufräumarbeiten indes sind teilweise liegengeblieben. Und zwar im wahrsten Sinne: „Da haben wir ziemlich viel aufsammeln müssen“, berichtete Matthias Zilkens vom Orts- und Heimatverein Schierbrok-Stenum am Sonnabendmittag.

Folien und Befestigungsbänder von Pflasterstein-Paketen, Teile von Absperrbaken, Metallreste und andere Abfälle haben die freiwilligen Helfer bei der Aktion „Saubere Landschaft“ aus der Böschung des Bahndamms geklaubt – dort wo die Firmen der Bahn ihren Lagerplatz hatten.

Nicht alles, was dort lag, konnten die Müllsammler des Ortsvereins mitnehmen, manche Überbleibsel der Bauarbeiten waren zu sperrig. „Wir werden die Gemeinde bitten, die Bahn zu informieren“, kündigte Zilkens an. Das Verkehrsunternehmen sei in der Pflicht, die Reste zu beseitigen.

Insgesamt sei die Müllmenge an den Straßen und Wegen in Schierbrok und Stenum in diesem Jahr aber geringer als sonst, stellten die gut 25 Helferinnen und Helfer fest. Es gebe allerdings bestimmte Stellen, wo immer wieder illegal Müll entsorgt wird – zum Beispiel rund um die Windenergieanlagen in Richtung Grüppenbühren. Wiedergefunden wurde im Übrigen das hölzerne Straßenschild vom Justus-Liebig-Weg, das Unbekannte vor einiger Zeit mitgenommen hatten.

Auch der Ortsverein Rethorn war am Sonnabend mit rund 25 Freiwilligen im Einsatz, um Straßen, Wege und Plätze von Abfällen zu befreien. Besonders viel Arbeit hatten sie rund um die Sandgrube „Fingertipp & Daumengrün“, die im Sommer oft abendlicher Treffpunkt von Jugendlichen und Ausflüglern ist. Pizzapappen und Getränkeflaschen werden dabei vielfach zurückgelassen. „Wir haben wohl gut 150 Flachmänner gefunden“, berichtete Peter Lauprecht vom Ortsverein. Für Vorstandsmitglied Klaus Schütte sind zudem die Pappbecher der „Coffee-to-go“-Kultur ein Ärgernis: „Davon liegen immer mehr herum“, stellte er fest. Verblüfft waren die Rethorner Müllsammler zudem über einen besonderen Fund am Rande des Stenumer Holzes: Dort hatte jemand acht Laibe Brot abgelegt – „als Futter fürs Wild war das sicher nicht gedacht“, schüttelte Ortsvereins-Vorsitzender Jörg Thielhelm den Kopf.