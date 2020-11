Landwirtschaft in Kirchhatten: Offenstall bald bereit für erste Bewohner

Schmede Wenn Kai und Frauke Denißen auf ihrem landwirtschaftlichen Betrieb in Schmede, nahe Kirchhatten, derzeit den Blick schweifen lassen, dann können sie es gar nicht so richtig glauben. Seit nunmehr fünf Jahren kämpft das Ehepaar um einen Stall-Neubau für seine Mastschweine. Und jetzt ist der tatsächlich im Bau. Überall werkeln Handwerker, fahren schwere Maschinen und wird Material angeliefert.

Neues Haltungskonzept

Dabei geht es jedoch nicht um irgendeinen neuen Stall. Damit es den Tieren möglichst gut geht, haben sich die beiden für ein Offenstall-Konzept entschieden: Ohne Filteranlagen, mit wenig Technik, dafür aber mit viel Licht und Luft für die Schweine, die zudem mehr Platz bekommen und deshalb auch ihre Ringelschwänzchen behalten sollten.

„Wir dachten, dass das Thema bestimmt gut aufgenommen und positiv beschieden würde“, denkt Frauke Denißen noch einmal zurück. Doch falsch gedacht. Was dann begann, war ein Marathon. „Diese Haltungsform ist in Deutschland – und speziell im Norden – noch überhaupt nicht bekannt. Die Behörden haben keine Daten, auf die sie sich berufen können. Man empfahl uns deshalb zu Anfang, wieder eine konventionelle Mastanlage zu bauen.“ Das kam für die Denißens aber nicht infrage. Sie wollten es anders – und besser – machen. Sie setzten alle Hebel in Bewegung, ließen Wald-, Emissions-, Umwelt- und Bodengutachten erstellen, planten immer wieder um. „Pauschal werden jetzt 20 Prozent an Emissionen dazugerechnet“, weiß auch Kai Denißen, „einfach, weil man keine Erfahrungswerte hat.“ Er zuckt mit den Achseln, er und seine Frau sind trotzdem von dem neuen Konzept überzeugt und froh darüber, dass im Mai 2019 dann endlich die Genehmigung eintrudelte.

Sechs Ställe entstehen

Seit Januar dieses Jahres wird gebaut, was das Zeug hält. Insgesamt sechs Stallungen entstehen, alle haben einen Bereich, der mit Stroh eingestreut als Nest oder Kuschelbett dienen soll, eine Abteilung, in der die Schweine gefüttert werden und einen Außenbereich. „Hier können die Tiere das Wetter verfolgen, sehen, was auf dem Hof los ist und erleben sehr viel mehr von ihrer Umwelt“, so Frauke Denißen. Sie stellt sich den Einzug der ersten Tiere schon bildlich vor: „Zwischen den Ställen wird der Boden begrünt und da sollen dann unsere Schafe laufen.“

Weil das Ehepaar selbst auch noch keine Erfahrungen mit dem neuen Haltungskonzept hat, werden die Tiere erst nach und nach eingestallt. „Wir fahren das System langsam hoch, um zu schauen, an welchen Stellschrauben wir noch drehen müssen“, beschreibt Kai Denißen. Wie verhalten sich die Tiere? Wie viel Stroh benötigt man wirklich? Ist es den Schweinen warm genug? All diese Fragen werden erst im Laufe der Zeit geklärt.

Altbestand wird genutzt

Die Altgebäude im Übrigen werden nicht alle einfach abgerissen. Frauke Denißen und auch die drei Kinder Maja, Lina und Tom sind seit Kurzem nämlich auch begeisterte Reiter. Ein Teil wird also umgenutzt als Pferdestall. Und wer weiß: Vielleicht gibt es ja eines Tages auch noch einen Hofladen hier am Kuhlendamm?