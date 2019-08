Schmede Es hat viel Wartezeit, eine fünfstellige Summe für Gutachten und Überzeugungsarbeit gekostet – aber jetzt sind Frauke und Kai Denißen endlich am Ziel. Das Landwirte-Ehepaar hat die Genehmigung vom Landkreis erhalten und darf einen Offenstall für Schweine am Kuhlendamm in Schmede bauen und betreiben.

Vor wenigen Tagen ist auch noch per Post die Zusage des Agrarinvestitionsförderungsprogramms (AFP) ins Haus geflattert. Der unterstützt nach eigener Beschreibung „eine wettbewerbsfähige, nachhaltige, besonders umweltschonende, besonders tiergerechte und multifunktionale Landwirtschaft unter finanzieller Beteiligung der EU“ durch Investitionszuschüsse für landwirtschaftliche Unternehmen, die diese Ziele anstreben. Im Falle der Familie Denißen sind es etwa 40 Prozent der Kosten – bei einer Gesamtsumme des Projektes von mehr als 1 Million Euro keine Kleinigkeit.

960 Mastplätze für Schweine sollen auf diese Weise entstehen und eine Ferkelaufzucht. Zurzeit mästet der landwirtschaftliche Betrieb, der bereits seit dem Jahr 1644 besteht, etwa 1100 Schweine auf konventionelle Weise. „Das unterscheidet uns von anderen. Wir vergrößern uns nicht“, sagt Kai Denißen. Stattdessen verfolgen er und seine Frau ein anderes Ziel – das Vergrößern des Tierwohls. „Wir finden, man kann Schweine besser halten“, sagt Frauke Denißen.

Offenställe für Kühe haben sich in Norddeutschland schon etabliert. Bei der Schweinehaltung sind sie dagegen die Ausnahme. Die Denißens haben sich bei Kassel bei Landwirt Rudolf Wiedmann informiert. In Osnabrück hat sich vor drei Jahren der Verein zur Förderung der Offenstallhaltung von Schweinen gegründet. Richtig stark ist diese Bewegung in Süddeutschland und Österreich.

Am besten wie einen Carport könne man sich jeden der geplanten sechs kleinen Ställe vorstellen, die gemeinsam einen großen bilden. „Pigports“ werden diese Ställe deshalb auch genannt. Sie sind zu einer Seite offen, bieten ganzjährig viel Frischluft, es gibt Nester aus Stroh im Innenbereich und auch ein Lichtband. Außerdem gewähren sie den Tieren viel mehr Bewegungsmöglichkeiten als in einem konventionellen Stall (statt der gesetzlich vorgeschriebenen 0,75 m² pro Schwein sind es im Offenstall mindestens 1,5 m²). Es gibt getrennte Bereiche fürs Liegen, Fressen und andere Aktivitäten. Erfahrungen in Süddeutschland und Österreich sollen zudem gezeigt haben, dass die Geruchsbelastung deutlich geringer als in konventionellen Ställen ist. Gerade beim Thema Ammoniakemissionen gibt es aber bislang auch Vorbehalte. Man habe eine deutliche Verschärfung der Grenzwerte akzeptieren müssen, erzählt Kai Denißen.

Abgesehen vom Gewinn an Lebensqualität für die Tiere bietet diese Haltungsform trotz besserer Fleischqualität für die Züchter nicht automatisch ökonomische Vorteile. „So etwas wie ein offizielles Label, das die offene Stallhaltung bewirbt“, gibt es noch nicht“, bedauert Frauke Denißen. Durch Direktvermarktung der Tiere an kleine Schlachtereien und Betriebe wollen die Denißens dies ausgleichen. Sogar ein Bio-Zertifikat wäre beider Haltungsform drin, doch für den Betrieb, der stark auf Selbstversorgung und Regionalität setzt, Mais und Getreide auf dem eigenen Acker anbaut und in der eigenen Mühle zu Tierfutter verarbeitet, würde sich das nicht rechnen.

Zurzeit laufen die Ausschreibungen für den Stallneubau, der in unmittelbarer Nähe des Hofes und des eigenen Wohnhauses entstehen wird. Wann genau Baubeginn sein wird, ist noch offen. „Unser Wunschtermin für die Fertigstellung ist der Herbst 2020“, verrät Frauke Denißen.