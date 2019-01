Steinkimmen Irgendwo in den kahlen Baumkronen zwitschert ein einsamer Vogel, geknülltes Laub vom letzten Herbst hat sich über die gepflasterten Wege verteilt und eine dünne Frostschicht bedeckt Tische und Bänke auf den Grünflächen: Das Gelände des Jugendhofs Steinkimmen strahlt Verlassenheit und Tristesse aus. Und das wird wohl auf lange Zeit so bleiben.

„Wir suchen weiter nach einem Investor“, sagt Nadine Stahmann. Die Rechtsanwältin von der Buss-Insolvenzverwaltung aus Oldenburg ist mit der Abwicklung des Insolvenzverfahrens der Viasol gGmbH betraut. Am Donnerstag fand die Gläubigerversammlung statt, doch mangels Investor gibt es nichts zu verteilen. Über die genaue Höhe der Schulden gibt Stahmann keine Auskunft. Nur so viel: Es gehe vor allem um Grundschulden gegenüber dem Bund und dem Land Niedersachsen sowie Forderungen seitens der Agentur für Arbeit.

„Die Schulden wurden teilweise noch von der letzten Insolvenz übernommen“, so Stahmann. Bereits 2005 war der damalige Trägerverein in die Pleite gerutscht, ehe gut eineinhalb Jahre später die gemeinnützige Gesellschaft „Vereinte Integrations- und Arbeitssysteme Oldenburg Land“ (Viasol) den Jugendhof übernahm. Unter anderem wurden hier arbeitslose Jugendliche in verschiedenen Berufsfeldern qualifiziert. Aber auch für Gruppen stand das Haus offen. 2015 und 2016 diente der Jugendhof auch als Unterkunft für Geflüchtete.

Im Herbst 2018 jedoch war auch die Viasol gGmbH finanziell am Ende: Im September wurde die Insolvenz der bisherigen Betreiber bekannt gegeben. Interessenten habe es in den vergangenen Monaten gegeben, aber alle hätten im Endeffekt abgesagt. „Der Verkaufspreis ist definitiv nicht das Problem“, betont Stahmann, vielmehr die Folgekosten: Das weitläufige Gelände umfasse insgesamt elf Gebäude verschiedener Größe. „Ideal wäre es, wenn beispielsweise die Gemeinde oder ein anderer öffentlicher Träger den Jugendhof übernehmen würde“, ist die Insolvenzverwalterin überzeugt.

Die Gemeinde Ganderkesee hat aber nach Angaben von Peter Meyer, Fachbereichsleiter Gemeindeentwicklung im Rathaus, „kein Interesse, das Gelände zu kaufen“. Der Grund sei die abgeschiedene Lage, so Meyer, vor allem aber der „erhebliche Instandsetzungs- und Modernisierungsbedarf“ der Gebäude. Falls sich aber ein Investor finde, sei eine Unterstützung der Gemeinde im Rahmen ihrer Möglichkeiten denkbar.

Auch beim Landkreis Oldenburg gibt es nach Angaben von Sprecher Oliver Galeotti derzeit keine erkennbaren Bestrebungen oder Strategien, um den Jugendhof wieder mit Leben zu erfüllen. Man habe die Kontaktdaten potenzieller Investoren an die Insolvenzverwalterin weitergegeben, so Galeotti, „aber daraus hat sich offenbar nichts ergeben“.

Dass sich noch etwas ergibt, wird immer unwahrscheinlicher, je länger der Jugendhof leer steht. Die Substanz wird davon nicht besser.

Hergen Schelling https://www.nwzonline.de/autor/hergen-schelling Agentur Schelling (Leitung)

Redaktion Ganderkesee Tel: 04222 8077 2741 Lesen Sie mehr von mir

Claus Arne Hock https://www.nwzonline.de/autor/claus-hock Volontär, Agentur Schelling

Redaktion Ganderkesee Tel: 04222 8077 2743 Lesen Sie mehr von mir

Sehen Sie ein Video unter www.nwzonline.de/videos