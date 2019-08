Stenum /Birkenheide In der kommenden Woche werden auf der Stenumer Straße (Kreisstraße 335) Schadstellen im Fahrbahnbereich saniert. Dazu wird die Straße zwischen Bookholzberg (Einmündung K 335/B 212) und Stenum (Einmündung K 335/K 227) am Mittwoch, 28. August und Donnerstag, 29. August voll gesperrt. Das teilt die Straßenmeisterei Delmenhorst mit.

Eine Umleitung erfolgt laut Mitteilung der Behörde währenddessen über die Route Stedinger Straße (B 213), Zur Rampe, Nutzhorner Straße, Nutzhorner Landstraße, Bahnhofstraße und Am Hühnengrab. Fußgänger und Radfahrer können den gesperrten Bereich während der Arbeiten weiterhin passieren.

Sanierungsarbeiten an der Fahrbahn sind ebenfalls der Grund für die Sperrung der Kreisstraße 342 (Birkenheider Straße, Havekoster Straße) am kommenden Montag, 26. und Dienstag, 27. August, beginnend südlich der Einmündung Am Kamphusmoor bis südlich der Einmündung Marschweg in Höhe der Havekoster Kreuzung. Eine Umleitung erfolgt hier über die Bundesstraße 213 (Wildeshauser Landstraße), Schlutterweg, Lange Straße und Ring. Witterungsbedingte Verzögerungen bei den Arbeiten sind möglich, teilt die Behörde mit.