Stenum Es gab nicht diesen einen Tag, nicht den besonderen Anlass, der Cerstin Vosteen bewog, ihr Leben zu verändern. Es war eine schleichende Unzufriedenheit: mit den Umständen, dem Druck, der zunehmenden Belastung, die sie und ihr Mann Uwe als Inhaber des Hotels Backenköhler und Arbeitgeber für rund 100 Mitarbeiter spürten. Es war Zeit für eine Wende.

Die ist vollzogen, aber nicht abgeschlossen: „Ich bin noch lange nicht fertig“, verspricht Cerstin Vosteen fröhlich. Die 54-Jährige ist immer noch die Chefin im Stenumer Hotel, mehr noch als früher sogar, da ihr Mann (56) weniger im Betrieb arbeitet, eher beratend mitwirkt und sich stärker auf sein musikalisches Talent konzentriert. „Wir haben die Rollen getauscht“, sagt sie.

Aber daneben ist noch viel mehr passiert in dem gastronomischen Familienbetrieb, den Cerstin und Uwe Vosteen in sechster Generation führen. Die etwas angestaubte Marke „Landidyll-Hotel“ wurde abgelegt, nun heißt es „Backenköhler’s Hotel und Akademie“.

„Zeitwende“ nennt Cerstin Vosteen die Akademie, in der sie „Erfolg durch Wandel im Unternehmen“ vermittelt. Das eigene Unternehmen, ihr persönlicher Wandel können als Beispiel dienen. Es habe früher kein schlechtes Betriebsklima gegeben, versichert sie, aber zunehmend Zeitdruck, Stress und das Gefühl, dass Arbeit und Leben nicht im gesunden Gleichgewicht stehen – nicht für sie und ihre Familie, auch nicht für die Mitarbeiter.

Zeitdruck gibt es immer noch, etwa wenn zwei große Hochzeitsgesellschaften gleichzeitig zu versorgen sind. „Aber wir alle ertragen es jetzt besser“, findet die Chefin. Weil der Umgang damit ein ganz anderer sei: „Wir reden viel mehr mitein­ander, nehmen uns mehr Zeit füreinander und wissen mehr voneinander.“ Es gibt regelmäßige Workshops für die Mitarbeiter, auf wöchentlichen Meetings werden Arbeitsabläufe und Geschäftliches besprochen.

Gemeinsam kommt die Belegschaft zu manchmal überraschenden Entscheidungen wie der Einstellung des A-la-Carte-Restaurants unter der Woche. „Manchmal ist weniger mehr“, stellt die Chefin fest. „Das schont Ressourcen und Kosten und lässt mehr Raum für bewusstes Handeln.“ Tagungen zum Beispiel könne man jetzt mehr anbieten.

Die Umstellung des Einkaufs mit dem Fokus auf Regionalität und Tierwohl ist ebenso eine Folge des neuen Mitein­anders – das nebenbei, davon ist Cerstin Vosteen überzeugt, in Zeiten des Fachkräftemangels qualifiziertes Personal auf den Betrieb aufmerksam macht. „Wir wollen ein magnetisches Unternehmen sein“, sagt sie. Selbst die festen Arbeitszeiten stehen auf dem Prüfstand.

Andere Chefs und deren Mitarbeiter können bei ihr lernen, wie sie „Positivität ins Business“ bekommen – dazu dient die Akademie. Cerstin Vosteen hat eine energetische Heilerausbildung absolviert und eine eineinhalbjährige Achtsamkeits-Ausbildung, in der sie sich selbst auch noch besser kennengelernt hat.

Wie das geht, erfahren Interessierte an diesem Sonntag: beim „C.U.K. Impulstag“ von 15 bis 19 Uhr in Cerstin Vosteens Akademie. Das „C“ steht für sie selbst, hinter den anderen beiden Buchstaben verbergen sich Uta Zander („Institut Pro Balance“, Delmenhorst) und Karin Hutfilter („Massage mit Herz“, Rethorn). Die drei Frauen stellen verschiedene Meditations- und Entspannungstechniken vor. Anmeldungen sind an diesem Sonnabend noch möglich unter Telefon 04223/730.