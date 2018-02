Stenum /Oldenburg Auch am vierten Verhandlungstag im Berufungsprozess gegen einen ehemaligen Geschäftsführer der Orthopädie-Klinik Stenum vor dem Oldenburger Landgericht ist kein Urteil gefallen. Am Dienstag sagten erneut ein ehemaliges Vorstands- und späteres Aufsichtsratsmitglied und der frühere Buchhalter und spätere Nachfolger des Angeklagten aus. Der Angeklagte hatte der Klinik zwei Therapiezentren in Cloppenburg und Lilienthal für 120 000 Euro verkauft. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 50-Jährigen vor, den damaligen Vereinsvorstand bei diesem Verkauf betrogen zu haben. Die beiden Therapiezentren des Angeklagten sollen damals schon insolvent gewesen sein.

Liquidität nicht geprüft

Der frühere Buchhalter konnte zu diesem Vorwurf nichts sagen. Das ehemalige Vorstandsmitglied sagte aus, dass sich der Vorstand mit dem Angeklagten auf diese Summe geeinigt habe. Der Vorstand habe das Therapiezentrum in Cloppenburg besucht, die Buchhaltung habe er selbst nicht geprüft.

Der Vorsitzende Richter zitierte ein Protokoll einer Vorstandssitzung, in dem die Rede davon ist, dass der Vorstand dem Kauf nach Untersuchung durch einen Wirtschaftsprüfer zustimmt. Der Staatsanwalt bezweifelte, dass der Eintrag aussage, dass eine Wirtschaftsprüfung stattgefunden habe. Es könne sich auch um die Planung einer Wirtschaftsprüfung handeln.

Das Ergebnis einer Prüfung habe er nie gesehen, sagte der Zeuge. „Das lief auf Vertrauensbasis. Im Nachhinein wissen wir, dass das ein Fehler war“, so der 81-Jährige. Er habe erst vom Insolvenzverwalter der Klinik erfahren, dass die Therapiezentren bereits beim Kauf verschuldet waren.

Das ehemalige Vorstandsmitglied wies zudem darauf hin, dass ein bereits verstorbenes Aufsichtsratsmitglied dem Angeklagten 261 000 Euro zugesagt habe, wenn er es schaffe, die Klinik in eine gGmbh umzuwandeln. Der Vorgang sollte geheim bleiben. Einen Vermerk dazu habe er ebenfalls in den Unterlagen des Wirtschaftsprüfers gefunden. Diesen Punkt will das Gericht aber nicht weiter verfolgen. „Wir wollen die Baustelle nicht noch größer machen“, so der Richter.

Beweisantrag abgelehnt

Die Staatsanwaltschaft beantragte, zwei Mitarbeiterinnen der Klinik in den Zeugenstand zu laden, um sie zum Kauf der Therapiezentren zu befragen. Eine Zeugin könne aussagen, dass der Angeklagte die Klinikmitarbeiter damals getäuscht habe. Sie habe Kenntnis über unbezahlte Rechnungen der Therapiezentren gehabt. Der Verteidiger forderte, diesen Beweisantrag zurückzuweisen. Die Zeuginnen hätten nichts mit dem Kauf zu tun gehabt. Und tatsächlich lehnte das Gericht diesen Beweisantrag ab. Die möglichen Zeuginnen seien nicht im Vorstand gewesen, begründete der Richter.

Daraufhin beantragte der Staatsanwalt, ein weiteres ehemaliges Vorstandsmitglied sowie den langjährigen Ärztlichen Direktor in den Zeugenstand zu laden. Dem kam das Gericht nach. Die Männer sollen voraussichtlich am Donnerstag kommender Woche aussagen.

Auch den Auszug aus dem Strafregister verlas das Gericht am Dienstag. Der Angeklagte ist bereits viermal verurteilt worden: wegen gewerbsmäßigem Betruges in 40 Fällen, Vorenthaltung und Veruntreuung von Arbeitsentgelt, Verletzung der Buchführungspflicht und Insolvenzverschleppung sowie wegen falscher Angaben, die er als Geschäftsführer einer GmbH gemacht hat. Gegen letzteres Urteil hat der Angeklagte Revision eingelegt.

Lesen Sie ferner:

Der Start des Prozesses in Delmenhorst:

1. Termin

2. Termin

Der Berufungsprozess in Oldenburg:

1. Termin

2. Termin

3. Termin