20 Jahre Büffel

Die ersten fünf Tiere für die Hatter Büffelfarm stammten aus dem Berliner Zoo. Peter Biel ist seit 2008 Präsident des Internationalen Förderverbandes zum Einsatz des Wasserbüffels als Landschaftspfleger (IFWL).

Wasserbüffel der Büffelfarm Hatten grasen derzeit in ganz Deutschland: im Niedermoorgebiet der Woeste/Bad Sassendorf, in Cottbus/Niederlausitz, im Auen-Nationalpark „Unteres Odertal“, im Projekt Ihme-Aue Renaturierung in Ronnenberg, im Odenwald, am Bodensee, auf Usedom, Rügen, in Schleswig-Holstein und Dassow (bei Lübeck). Darüber hinaus stehen Hatter Wasserbüffel in Schweden und Tschechien.

Die Hatter Büffelfarm verfügt selbst über zehn Hektar Grünflächen. Sie liegen in Huntlosen (ein Zuchtbulle, sieben Kühe, sechs Bullenkälber), Hude (ein Zuchtbulle, eine Kuh, zwei Färsen) und Dassow (sechs Kühe, ein Bullenkalb).

Emus Hirtus ist der wissenschaftliche Name eines vom Aussterben bedrohten „Behaarten Kurzflügelkäfers“. Er gilt als Krönung der immensen Insekten-Population auf der Büffelweide in Huntlosen. Seit 2010 kommt er zum Staunen der Wissenschaftler hier in sehr großer Zahl vor. Ab 2013 wurde er außerdem auf der Fläche des Sandhatter Naturdenkmals „Rackelsberg“ nachgewiesen, das in den Sommermonaten als Ausweichquartier für einige der Hatter Wasserbüffel dient.