Streekermoor Die Gemeinde Hatten wird deutlich mehr Geld in ihren neuen Feuerwehrstandort am Mühlenweg in Streekermoor investieren, als ursprünglich geplant. Statt 2,2 Millionen Euro werden es mindestens 2,45 Millionen Euro sein.

Rückblende: Bereits im April 2017 hatte der Gemeinderat einstimmig grünes Licht für den Bau des neuen Hauses inklusive sechs Fahrzeughallen und einer Waschhalle für 2,2 Millionen Euro gegeben. Diese Summe dürfte sich nun um mindestens weitere 250 000 Euro erhöhen. Der Grund: die Gemeinde kauft zwei unmittelbar an das 7000 m² große Gelände angrenzende Grundstücke (1650 m², 226 000 Euro zuzüglich etwa 10 Prozent Notarkosten, Umbauplanung etc.) hinzu. Dafür hat der Verwaltungsausschuss in dieser Woche grünes Licht gegeben.

Leicht haben sich die Ratsfraktionen die Entscheidung nicht gemacht. Auf Unverständnis stieß im Fachausschuss vor allem, dass vonseiten der Feuerwehr erst nach dem Kauf der ersten Fläche neue Wünsche öffentlich auftauchten. Die Feuerwehr wünscht sich u. a. eine normgerechte Wettkampfbahn für die sportlichen Vergleiche ihrer Jugendfeuerwehr. Die Argumente der Kameraden: die Bahn brauche dann nicht ständig auf- und abgebaut werden und die Fahrten zum Auvers-le-Hamon-Platz entfielen (geringeres Unfallrisiko und Zeitersparnis). Nachwuchsarbeit ist gerade bei der Feuerwehr wichtig. Mehr als 70 Prozent der Aktiven kommen aus der eigenen Jugend.

Überzeugender war letzten Endes aber ein ganz anderes Argument. Die Feuerwehr muss wegen der Schadstoffbelastung ihrer Einsatzkleidung ein neues organisatorisches Konzept entwickeln. Als am praktikabelsten wird eine mobile Containerlösung angesehen. Feuerwehrleute können nach Einsätzen sich in ihm direkt säubern und ihre kontaminierte Kleidung gegen neue eintauschen. Durch die Grundstückserweiterung steht genügend Platz zur Verfügung, um den Container am Feuerwehrhaus zu stationieren. Die Alternative, ein Umbau sämtlicher vier Feuerwehrhäuser für den Kleidungstausch unter besonderen Umweltschutzbedingungen, wäre noch viel teurer als 250 000 Euro, so die Argumentation der Feuerwehr und Gemeindeverwaltung.

Allerdings: Die Feuerwehr bekommt nicht die gesamte zusätzliche Fläche zugeschlagen, sondern nur 679 m². Auf dem Rest (knapp 1000 m²) soll auf Vorschlag des Bürgermeisters Christian Pundt von der Gemeinde Wohnraum geschaffen werden – eventuell für Feuerwehrkameraden und in Form eines Genossenschaftsmodells.