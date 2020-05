Gastronomie: Eine Institution wird 100 Jahre alt

Streekermoor Zum Feiern ist Manfred Ripken (64) derzeit nicht zumute. Kein Wunder, die Corona-Krise hat dem Hatter Gastronomen, seiner Familie und nicht zuletzt dem traditionsreichen Haus am Borchersweg 150 einen dicken Strich durch ein besonderes Jubiläum gemacht. Das Gesellschaftshaus Ripken in Streekermoor ist in diesem Jahr 100 Jahre alt.

„Eigentlich wollten wir das Ereignis im Mai mit unseren Gästen und Freunden feiern – und nun hat Corona vieles umgeschmissen“, sagt der 64-Jährige. Das Restaurant ist nur eingeschränkt nutzbar, sämtliche Termine – seien es Hochzeiten, Konfirmationen oder kulturelle Veranstaltungen – sind abgesagt. Viele der 55 Zimmer bleiben ungenutzt.

Eine neue Heimat

Nur ein schwacher Trost: Die Zeiten waren auch früher nicht immer einfach und sie verlangten mutiges, vorausschauendes Handeln. So fing alles vor 100 Jahren an: Georg Ripken, Großvater von Manfred und Bäcker von Beruf, kaufte 1920 in Streekermoor einen Kolonialwarenladen und zehn Hektar Land dazu. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten gelang es ihm, mit seiner Frau Maria neben dem Kaufmannsladen auch eine Gaststätte namens „Zur neuen Heimat“ in dem Gebäude zu etablieren.

„Über viele Jahre hinweg stand dort das einzige Telefon des Dorfes. Wenn für eine Familie in der Umgebung ein Gespräch angekündigt wurde, musste jemand von der Familie Ripken zu Fuß oder mit dem Fahrrad los, um den Betreffenden zu informieren“, heißt es in der Streekermoor-Chronik aus dem Jahr 2008.

Georg Ripkens Sohn Herbert führte von 1971 bis 1987 die Entwicklung des Familiengeschäfts fort. Als Manfred Ripken im gleichen Jahr die Verantwortung übernahm, war damit zugleich auch eine Namensänderung verbunden. Aus „Zur neuen Heimat“ wurde das Gesellschaftshaus Ripken. Eine weise Entscheidung: Die ständigen Verwechslungen mit einem deutschen Bau- und Wohnungsunternehmen gleichen Namens hörten danach schlagartig auf, wie er sich erinnert.

Auf 160 Betten erweitert

Das Gesellschaftshaus Ripken wuchs über die Jahre weiter. 2017 fand die bislang letzte große Erweiterung statt. Durch den Bau mehrerer Appartements stieg die Zahl der Betten auf jetzt 160. Heute bietet das Hotel, nur 15 Minuten von der Oldenburger Innenstadt entfernt, 55 große, komplett ausgestattete Zimmer. In dem Restaurant mit über 130 Sitzplätzen wird deutsche Küche mit internationalen Einflüssen serviert. „Die beiden Festsäle bieten Platz für bis zu 300 Personen und sind ein beliebter Ort für Hochzeiten oder Tagungen“, steht es auf der Homepage.

20 festangestellte Mitarbeiter und zehn Aushilfen waren bis vor Ausbruch der Corona-Krise damit beschäftigt, den Gästen des Hauses angenehme Stunden zu schenken. Die Hoffnung in Streekermoor ist groß, dass sich die Dinge möglichst bald wieder zum Besseren wenden. Und wenn es auch keine große Feier zum 100-Jährigen geben kann, so haben sich jetzt doch alle Generationen zum Erinnerungsfoto für die NWZ im schönen Garten eingefunden, dort, wo sonst Hochzeitsgesellschaften feierten.

Alle sind sie da: Neben Bärbel und Manfred Ripken, Sohn Kai (42), seine Frau Nicole und Sohn Jerome, Tochter Mona (39) mit Ehemann Dennis Schrauwen und den Kindern Luisa und Lian.

Vierte Generation

Der weitere, bereits im Vorfeld geplante Weg des Familienbetriebs wird sich auch durch Corona nicht ändern. Ab Juni übernimmt offiziell mit Kai Ripken die vierte Familiengeneration die Verantwortung für den gastronomischen Betrieb. Und die fünfte Generation legt gerade die Grundlagen für den Beruf. Jerome Ripken (19) befindet sich gerade in der Ausbildung. Sein Berufsziel: Hotelkaufmann.