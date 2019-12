Streekermoor Ii /Wardenburg Das Rezept für eine erfolgreiche Ehe, raten Hilde und Georg Brüggemann, ist die Kommunikation. „Es gibt gute Zeiten, aber auch schlechte“, meint Georg Brüggemann. Gerade in diesen muss man zusammenhalten, über Probleme sprechen und aufeinander eingehen, findet der 69-Jährige. Er und seine Frau sollten wissen, wovon sie reden: Schließlich feiert das Paar am heutigen Montag, 2. Dezember, seinen 50. Hochzeitstag.

18 Jahre alt waren die beiden, als sie sich im Jahr 1967 zum ersten Mal trafen. Bei einer Tanzveranstaltung mit Kapelle lernte sich das heutige Ehepaar kennen. „Wie das damals eben so war“, erinnert sich Hilde Brüggemann. Knapp zwei Jahre später, am 2. Dezember 1969, stand in Wardenburg die kirchliche Hochzeit an. Seitdem leben die beiden in Hilde Brüggemanns Elternhaus in Streekermoor II. Vor der Rente arbeitete sie in der Landwirtschaft, erzählt die 70-Jährige. Ihr Mann war früher Kfz-Mechaniker, später dann in der Logistikbranche tätig. Bald nach der Heirat folgte das erste von insgesamt zwei Kindern. Drei Enkelkinder gehören inzwischen ebenfalls mit zur Familie.

Auch nach 50 Jahren Ehe genießen die beiden die Gesellschaft des anderen, ob auf ihren Reisen in den Harz, bei der Arbeit auf dem Hof oder bei gemeinsamen Hobbys. Und sie haben noch viel vor: Sie wollen weiter reisen und die gemeinsame Zeit genießen, erzählt Georg Brüggemann. Auch 60 Jahre und mehr dürfen es gern werden, findet er. Zum 25. Jahrestag gab es eine große Feier. Zur goldenen Hochzeit soll es etwas ruhiger werden. Nur die Familie wird dabei sein.

Online gratulieren unter nwz-glueckwunsch.de