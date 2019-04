Streekermoor Der Jakobsweg soll ja schon so manchen Menschen erleuchtet haben. Auch Carmen (50) und Frank Loelke (54) sind mit vielen, schönen Erinnerungen und unvergesslichen Bildern nach Hause gekommen. Wie auf ihrer 244 km langen Wanderung durch Portugal – von Porto nach Santiago – das Sonnenlicht durch die Wolkendecke brach und eine Lichtung im Wald zum Glühen brachte, während aus der nächstgelegenen Dorfkirche Chormusik herüberklang. „Ein Gänsehautmoment“, sagt Frank Loelke.

Arme, schwache Pilger

Doch auch ein anderes Bild ist bei ihm und seiner Frau hängengeblieben: Unzählige leere Flaschen und anderer Müll, einfach liegengelassen am Wegesrand. „Die Wasser- oder Getränkeflaschen können zwar voll und schwer auch den steilsten Berg hinauf geschleppt werden, wenn sie dann aber leer und leicht sind, schafft es der arme geschwächte Pilger nicht, diese bis zur nächsten Mülltonne zu schleppen“, schrieben die beiden damals in ihr Reisetagebuch, das als Blog im Internet (https://jakobswegtogo.wordpress.com) zu lesen ist.

„Damals ist wohl der Gedanke zum Ploggen gereift“, sagt Carmen Loelke rückblickend. Ploggen, das ist nichts Schlimmes, sondern eine noch recht neue Mischung aus Joggen und Müllsammeln. Zurück in Deutschland ging es los. Hier ein kleiner Auszug aus dem Erfahrungsbericht der Streekermoorer: „Frohen Mutes, mit drei normal großen Tüten in petto marschierten wir in Richtung Lüningsweg los. Der erste Müll lachte uns dann aber schon am Mühlenweg an. Allem voran so viele Aluschnipsel, die noch vom letzten Jahr September dort liegen, vom Ernteumzug, nur damit es schön aussieht, wenn man damit rumschmeißt.... für das Aufräumen ist dann aber keiner mehr zuständig. (...)

Unsere Tüten, die wir von zuhause mitgenommen hatten, waren in Nullkommanichts voll. (...) Aber die Ironie des Schicksals beschenkte uns mit einer noch gut erhaltenen 70-Liter-Mülltüte. Die übrigens auch einfach so am Straßenrand lag. (...) Am Ende des Lüningsweges (der hat nur eine Länge von 2 km) war die 70 Liter Mülltüte so voll und vor allem so schwer geworden (Unmengen an Flaschen), dass wir beschlossen, umzukehren.“

Schubkarre zum Falten

Seit dieser Erfahrung machen sich die Loelkes regelmäßig auf zu einer Sammeltour. Eine Faltschubkarre hilft dabei, dass trotz der großen Menge Abfall der Jogging-Anteil nicht zu kurz kommt. Egal, ob im Wald oder an freien Strecken, überall stoßen die Beiden auf Müll: Radzierblenden, Plastiktrinkbecher, Imbissverpackungen, Glas- und Plastikflaschen. Mittlerweile wird für die Sammler die schiere Menge eine Herausforderung. „Wenn ich den gesammelten Müll über meinen normalen Hausmüll entsorge, bekomme ich bald Probleme mit den Behältern“, ahnt Carmen Loelke. Schon bald, so schätzt sie, müsse sie mit der Abfallwirtschaft des Landkreises über eine andere Lösung reden.

Blog über Natursportart Plogging leitet sich aus den Wörtern „plocka“ (schwedisch „aufheben“) und Jogging ab. Es steht für eine Natursportart, bei der – zumeist organisiert und mit Handschuhen sowie Abfallbehältnissen ausgestattet – gegen die Vermüllung der Landschaft gekämpft wird. In ihrem Blog schreibt Carmen Loelke über ihre und die Erlebnisse ihres Mannes Frank beim Plogging. https://findpenguins.com/carmens-plogging-blog

Recycling dank Hightech

Ortswechsel: 45 Kilometer von Streekermoor entfernt, baut der Flugzeugzulieferer Premium Aerotec Strukturbauteile aus Titan – unter anderem für den neuen Airbus vom Typ A350 XWB. Frank Loelke ist hier strategischer Einkäufer für Titan-Pulver – und eng mit dem Thema Abfallvermeidung und Recycling verbunden. Die bei der Produktion unvermeidlich anfallenden Metallspäne werden in Varel so aufbereitet, dass aus ihnen einsatzbereites Titan-Pulver entsteht. Ein 3D-Drucker erzeugt aus dem feinen Metallstaub dann computergesteuert neue Flugzeugbauteile.

Mehrere Jahre Entwicklung stecken in dem aktuellen Projekt. Der geschlossene Recyclingkreislauf im Werk wirke sich auf die Umwelt und auch positiv auf die Bauteilpreise aus, sagt Loelke. Wer so etwas erlebe, der habe automatisch auch eine andere Sicht auf das Wegschmeißen – auch im privaten Umfeld.

Keine Frage, frustrierend ist es schon, den Abfall anderer in der Natur herumliegen zu sehen. Jetzt nach der Kohlfahrtzeit ist es besonders schlimm, das stellen nicht nur die Loelkes fest. In vielen Orten im Gemeindegebiet sammeln derzeit Freiwillige im Namen der Vereine Müll – „Aktion Saubere Landschaft“ lautet das Motto. Positive Erlebnisse motivieren Carmen Loelke und ihren Mann ebenfalls „dranzubleiben“. In den Osenbergen sei sie von Joggern und Spaziergängern angesprochen worden, freut sich die 50-Jährige. „Die fanden es toll oder haben sich sogar bei mir bedankt haben, dass ich den Wald aufräume.“