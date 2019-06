Streekermoor „Die Beeren sind schon da, jetzt müssen sie nur noch reif werden“, sagt Sören Spille und blickt auf das Feld vor sich. Hier am Lüningsweg in Streekermoor hat sich der Sandkruger den Traum von einem eigenen Heidelbeerhof erfüllt.

Der 23-Jährige, der als Landwirt arbeitet, hat die 1,2 Hektar große Fläche neben dem Hof seiner Großeltern gepachtet. Es sollte alles in der Familie bleiben, erklärt Spille.

Mit der Hilfe seiner Familie, Freunden und Bekannten konnten im Dezember 2017 die Arbeiten an der Plantage beginnen. „Die Fläche habe ich von meinen Großeltern übernommen. Hier standen ursprünglich schon 300 Heidelbeerpflanzen“, erläutert Spille. Im März 2018 wurden zusätzlich noch 1700 Heidelbeersträucher gepflanzt.

Um ein optimales Wachstum der Pflanzen zu garantieren, gibt es auf der Plantage eine Bewässerungsanlage. „Die Heidelbeeren vertragen die Sonne gut, und mit der Anlage vertrocknen sie nicht“, so Spille. Zu viel Regen sei hingegen schädlich für sie.

Mit einem „Tag des offenen Feldes“ möchte Spille in die Saison starten und sich allen Interessenten vorstellen. Am Sonntag, 7. Juli, können Besucher zwischen 10 und 17 Uhr zu der Plantage am Lüningsweg 18 kommen und sich informieren.

Zusätzlich gibt es noch einen kleinen Handwerkermarkt, eine Hüpfburg sowie Kaffee und Kuchen im Zelt, verrät Spille. Parkplatzmöglichkeiten für die Gäste seien direkt vor Ort vorhanden.

Der Heidelbeerhof Spille ist vom 7. Juli an für einen bis anderthalb Monate mittwochs und samstags von 9 bis 18 Uhr sowie sonntags von 10 bis 18 Uhr für Selbstpflücker geöffnet. Diese Pflückzeiten seien auch immer wetter- und pflanzenabhängig, so Spille.

Der 23-Jährige ist vor Ort und betreut den Verkauf. Behälter zum Pflücken sind vorhanden. Besucher können aber auch eigene Behältnisse mitbringen.

Mehr Infos finden Sie unter und bei Facebook unter www.heidelbeerhof-spille.de oder bit.ly/heidelbeerhofspille