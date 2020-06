Straßensanierung In Der Gemeinde Hatten: Ohne Höhen und Tiefen zur Schule

Streekermoor Der Schulweg in Streekermoor war in dem Abschnitt zwischen Lüningsweg und Borchersweg stellenweise eine Zumutung. Erhebliche Versackungen zwangen nicht nur Autofahrer zum Langsamfahren. Auch Rad- und Fußgänger mussten sich vorsehen, schnell gab es bei Regenwetter sonst mindestens nasse Füße.

Eine vor kurzem abgeschlossene Sanierungsmaßnahme, die die Gemeinde mit Bordmitteln vorgenommen hat, hat dieses Ärgernis nun größtenteils behoben. Die Gemeindeverwaltung hat die schlimmsten Stellen von der eigenen Pflasterkolonne ausbessern lassen. Der Anstoß dafür sei auf Initiative der Anlieger und die CDU gekommen, sagt deren Fraktionsvorsitzender Thomas Schulze.

Der Streekermoorer zeigte sich im Gespräch mit der NWZ bezogen auf das Ergebnis der Arbeiten sehr zufrieden. „Es gibt hier in Streekermoor viele nur positive Reaktionen der Bürger“, freut sich Schulze. Das Ergebnis könne sich in der Tat sehen lassen und verbessere auch die Entwässerung des Verkehrswegs. „Wir haben immer mehr Kinder in der Grundschule Streekermoor. Deshalb war das jetzt der richtige Augenblick für die Maßnahme“, ist der CDU-Fraktionsvorsitzende überzeugt.

Ganz abgeschlossen sind die Arbeiten am Schulweg allerdings noch nicht. Ein letztes Teilstück im Nahbereich der Grundschule ist noch nicht saniert worden. Dies solle aber zeitnah erfolgen, so Bürgermeister Christian Pundt bei einem gemeinsamen Ortstermin.

Die Gemeinde Hatten hat seit dem Jahr 2016 fast 7,5 Millionen Euro in die Verbesserung und den Neubau ihrer Straßen gesteckt. Das ist das Ergebnis einer Auswertung, die die Verwaltung Ende 2019 dem Gemeinderat vorgelegt hatte. Viel Geld ist demnach in Neubaugebiete geflossen: Zaunkönigweg, Brachvogelring, Heinrich-Willers-Weg (840 000 Euro) und in die bekannten Dorferneuerungsprojekte (Voßbergweg, Dorfstraße, Ortsdurchfahrt Kirchhatten – insgesamt 5,64 Millionen Euro). Die Pflasterkolonne der Gemeinde hat seit Beginn im Jahr 2017 diverse Schächte reguliert, Versackungen behoben und Straßenabschnitte neu gepflastert. Kostenpunkt: etwa 500 000 Euro.