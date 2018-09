Depenbrock öffnet seine Türen

Tweelbäke An diesem Freitag, 7. September, laden die Depenbrock Bau GmbH & Co. KG und die ebenfalls zur Unternehmensgruppe gehörige Hecker Bau GmbH & Co. KG zum gemeinsamen Tag der offenen Tür von 15 bis 18 Uhr auf dem Betriebsgelände in der Hatter Landstraße 27 ein. Depenbrock errichtet dort ein neues Verwaltungsgebäude für beide Firmen: Die Niederlassung Nordwest der Depenbrock Bau ist auf Projekte aus dem Tief-, Kanal- und Straßenbau spezialisiert. Hecker Bau, mittlerweile seit über 40 Jahren mit Werkstatt und Bauhof in Hatten angesiedelt, führt Bauvorhaben aus dem Ingenieur- und Wasserbau aus.

Auf dem Programm stehen Werkstattbesichtigung, Informationen zu Stellen- und Ausbildungsplatzangeboten sowie ein buntes Programm mit Baustellenolympiade und Wasserbaustelle für Groß und Klein. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Die Firmen freuen sich über eine Spende zugunsten des Projektes Kiola.