Wardenburg Neubaugebiet oder nicht? Das Areal „Stapelriede“ in Wardenburg bekommt eine Planungswerkstatt. Für diese Art der Bürgerbeteiligung sprach sich am Mittwoch der Planungsausschuss mit großer Mehrheit aus. Der Planungswerkstatt sollen bis zu 36 unterschiedliche Vertreter angehören, die in drei Arbeitsgruppen Vorschläge erarbeiten werden. Ausdrücklich gewollt ist eine möglichst breite Aufstellung, so sollen auf jeden Fall Befürworter und Gegner eines Neubaugebietes an der Werkstatt teilnehmen.

Das angedachte Baugebiet erhitzt in Wardenburg schon länger die Gemüter: Während die Befürworter mit dem Neubaugebiet insbesondere jungen Familien die Möglichkeit geben wollen, in Wardenburg sesshaft zu werden – oder zu bleiben –, befürchten andere einen Verkehrskollaps in den bestehenden Wohnstraßen des Gebietes.

Eine Vielzahl von Anliegern nutzte die Einwohnerfragestunde, um ihre Bedenken noch einmal deutlich zu machen. So stieß man sich unter anderem an der Formulierung der Beschlussvorlage, die besagte, es sei eine „Planungswerkstatt (...) für das Baugebiet Stapelriede durchzuführen“. Dadurch werde klar, dass die Planungswerkstatt keineswegs mit offenem Ausgang planen solle, so die Kritik. „Wir sind daran interessiert, hier ein neues Baugebiet zu entwickeln“, bestätigte der Ausschussvorsitzende Ronald Holtz (SPD). „Aber wir möchten den Anliegern nicht einfach etwas vorsetzen.“ Bürgermeisterin Martina Noske hatte zuvor betont, die Planungswerkstatt sei „ein offener Prozess“, für den keine Vorgaben zum Ergebnis gemacht würden.

„Wir haben uns als Gemeinde ein Gebiet gesichert, das ist gut und richtig“, bekräftigte Frank Freese (FDP). Leider sei es am wirtschaftlichsten, möglichst dicht zu bebauen, auch wenn er sich eigentlich eine kleinzeilige Bebauung wünsche. „Weitläufig zu bauen wird teuer – und das will keiner“, machte Freese deutlich.

Dem Antrag von Wolfgang Depken (Grüne), das Gebiet für die Planungswerkstatt auf den Bereich zwischen Schulweg, Mühlenweg, Zum Fladder und dem Bach Stapelriede einzugrenzen, folgten die Ausschussmitglieder nicht. Sie bestätigten damit die Verwaltungsvorlage, in der es heißt, es sei nicht nur die reine erworbene Fläche zu betrachten, sondern auch das Umfeld.

Per Internet sollen sich demnächst interessierte Bürgerinnen und Bürgern um eine Teilnahme an der Planungswerkstatt bewerben können. Eine entsprechende Bewerbungsplattform wird dann von der Verwaltung eingerichtet.