Wardenburg Zwei Wochen ist es her, dass der Ausschuss für Planung und Entwicklung in Sachen Lohnunternehmen Pape beraten hat. An diesem Donnerstag nun steht der Vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 12 „Sondergebiet Astruper Sand – Lohntechnisches Unternehmen“ auf der Tagesordnung des Gemeinderates. Aber einen Satzungsbeschluss wird es wahrscheinlich nicht geben. Denn der Fachausschuss hatte, wie berichtet, dem Vorhaben eine entscheidende Wendung gegeben.

Er hatte darauf bestanden, im städtebaulichen Vertrag verbindlich festzulegen, dass sämtliche Kosten, die aufgrund von Maßnahmen, gleich welcher Art, zur Sicherstellung des fließenden Verkehrs auf der Landesstraße 870 erfolgen, vom Vorhabenträger bezahlt werden müssen. Die CDU hatte einen entsprechenden Antrag gestellt.

Ganztagsschulkonzept für hundsmühlen Drei weitere Punkte hat der Gemeinderat auf seiner Tagesordnung an diesem Donnerstag abzuarbeiten: Dem Gremium wird zum einen das Ganztagsschulkonzept der Grundschule Hundsmühlen zur Umsetzung empfohlen. Zum anderen geht es um den Raumbedarf für die Einrichtung von offenen Ganztagsschulen. Außerdem ist eine Schiedsperson und eine stellvertretende Schiedsperson vom Rat zu wählen.

Würde also die Landesverkehrsbehörde darauf bestehen, eine Linksabbiegerspur von der Landesstraße in den Schehnberger Weg einzurichten, weil aus ihrer Sicht durch die landwirtschaftlichen Fahrzeuge zum oder vom Betriebsgelände der Verkehrsfluss und die -sicherheit gefährdet sind, müsste Pape diese Maßnahme in Höhe von etwa 350 000 Euro zahlen. Weitere 350 000 Euro würde die Landesbehörde vorab für die entsprechende Unterhaltung innerhalb der nächsten 30 Jahre verlangen.

Der Anwalt des Vorhabenträgers schrieb jetzt der Gemeinde, die Ergänzung des Durchführungsvertrages in dieser Form werde von seiner Mandantin, der Firma Pape, so nicht unterschieben, da sie „den finanziellen Ruin für den Betrieb bedeuten würde“.

Der Anwalt nennt weitere Kosten, die auf das Unternehmen zukommen würden: So 136 800 Euro für Kanalanschlussgebühren, „obwohl seinerzeit unsere Mandantin gegenüber von Kosten in Höhe von ca. 6000 bis 7000 Euro gesprochen wurde“. 70 000 Euro fürs Schließen und Verlegen des Kanalanschlusses und 100 000 Euro für den Ausbau des Schehnberger- und des Westerburger Weges. Allein für Erschließung und Kanalanschluss entstünden Kosten von 900 000 Euro. Oben drauf kämen noch Grunderwerb und bauliche Anlagen.

Der Anwalt bittet um Überprüfung, „ob wie seinerzeit auch besprochen und vorgesehen – von einer Kostentragungspflicht durch unsere Mandantin abgesehen werden kann“. Die Situation scheint verfahren. Es ist zu erwarten, dass das Thema zurückgestellt wird. Vielleicht muss am Ende gar ein neue Fläche für die Betriebsumsiedlung gefunden werden.