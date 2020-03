Corona: Steuererhöhung ist vom Tisch

Wardenburg Eigentlich hatte der Finanzausschuss in der kommenden Woche über eine mögliche Anhebung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer beraten sollen. Doch unabhängig davon, dass der Termin aufgrund der Corona-Gefahr abgesagt wurde, ist dieser Punkt erst einmal wieder vom Tisch. Der Grund auch hier: das Corona-Virus. „Die Unternehmen erleben durch die wirtschaftliche Entwicklung im Zusammenhang mit Corona gerade eine sehr schwierige Zeit. Wir als Gemeinde wollen sie unterstützen. Eine Gewerbesteueranhebung wäre da zur Unzeit gekommen“, betont Bürgermeister Christoph Reents.

Erst in den vergangenen zwei Wochen habe sich herauskristallisiert, welche Auswirkungen die Sicherheitsmaßnahmen gegen die Verbreitung des Corona-Virus‘ langfristig auf die Wirtschaft haben werden. „Mit dem Festhalten an den niedrigen Hebesätzen wollen wir ein Signal für die Firmen vor Ort geben“, so Reents. Mit den Ratsfraktionen sei dieser Schritt abgestimmt. Mit einem Hebesatz von 350 Prozent hat Wardenburg gemeinsam mit Hatten die niedrigsten Sätze der Gemeinden im Landkreis, Hude liegt mit 354 leicht darüber, die anderen Gemeinden und auch Wildeshausen als Kreisstadt erheben einen Satz von 380 Prozent. Der Landesdurchschnitt liegt bei 388.

Das einzig richtige Signal



„Montag hatte ich den ersten Antrag auf Herabsetzung der Gewerbesteuer-Vorauszahlung wegen Einkommensausfällen durch Corona auf dem Tisch. Und das wird nicht der einzige bleiben“, befürchtet Reents. „Die Auswirkungen werden sich in der nächsten Zeit nach und nach zeigen.“

Natürlich sei ihm bewusst, dass sich die Entscheidung, die Hebesätze nicht zu erhöhen, auf den Haushalt der Gemeinde auswirken werde. „Wir rechnen aber auch nicht mehr mit gleichbleibenden Erträgen. Sollte es zu einem Fehlbetrag im Jahresabschluss kommen, werden wir dies durch Ergebnisrücklagen ausgleichen können.“ Ein solches Vorgehen sei „in dieser außergewöhnlichen Situation angemessen und zeitgemäß“, so der Bürgermeister. „Wir möchten den Unternehmen die Sicherheit geben, dass sie von den niedrigen Hebesätzen bei der Gewerbesteuer profitieren können, die in der Gemeinde Wardenburg gelten.“