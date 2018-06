Wardenburg Seit vor zwei Jahren der Drogeriemarkt „Ihr Platz“ im Ortskern aufgeben musste, weil er sich nicht mehr rentierte, vermissen die Wardenburger einen Fachmarkt für Reinigungs- und Hygieneartikel des täglichen Bedarfs schmerzlich.

Doch die Bürger der Gemeinde dürfen Hoffnung schöpfen: Die Drogeriemarkt-Kette Rossmann mit Sitz in Hannover will sich an der Rheinstraße im Gewerbegebiet Südwest ansiedeln. Ob es letztendlich soweit kommt, hängt von vielen Faktoren ab, die vor allem im Bauordnungsrecht zu suchen sind.

Wie die Gemeindeverwaltung auf NWZ-Nachfrage mitteilt, liegt seit dem Dezember ein Bauantrag vor. Bauherr ist aber nicht das Unternehmen Rossmann, sondern ein Investor. „Rossmann hat aber lediglich einen Mietvertrag unterschrieben“, teilt Unternehmenssprecher Josef Lange mit. Zu weiteren Fragen verweist er an den Investor.

Bauen will den Markt das Bauunternehmen Schomaker aus Dörpen (Landkreis Emsland). Es ist seit längerem Eigentümer des Grundstücks Rheinstraße 2, auf der bereits eine Autolackiererei beheimatet ist. Auch die Fläche, auf der der Verbrauchermarkt Combi, ein Blumencenter sowie weitere kleinere Läden stehen, gehört dazu.

„Wir verhandeln zur Zeit mit dem Pächter über eine veränderte Lösung. Die Größe der Mietfläche wird ca. 800 Quadratmeter betragen“, informiert Wilhelm Schomaker, Geschäftsführer der Schomaker Bau GmbH. Weitere Infos wolle er zu einem späteren Zeitpunkt geben.

Da es sich nach Auffassung des Landkreises in dem Bereich der Einzelhandelsgeschäfte an der Rheinstraße bauplanungsrechtlich um ein Einkaufszentrum handelt, müsste im Bebauungsplan eine Sondergebiet großflächiger Einzelhandel festgesetzt werden. Bis dato ist der Bereich als Gewerbefläche ausgewiesen. Doch mit dem neuen Landesraumordnungsprogramm 2017 wurden für die Entwicklung der Versorgungsstrukturen im Einzelhandel klare Festlegungen getroffen, die hier greifen, erklärt Bauamtsleiter Frank Speckmann.

Will die Gemeinde den „Magnet“ Rossmann nach Wardenburg holen, müssen Flächennutzungs- und Bebauungsplan geändert werden und muss der Investor einen Einzelnachweis der Verträglichkeit durch ein Fachbüro beibringen. Dieses Gutachten wird dann von der Genehmigungsbehörde, dem Landkreis, bewertet. Anschließend wird über die Baugenehmigung entschieden. Wie viel Zeit für das Verfahren noch ins Land gehen wird, kann Peter Nieslony, Leiter der Bauordnungsamtes des Landkreises, nicht voraussagen. Aber er weiß: „Alle Beteiligten arbeiten daran.“