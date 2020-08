Energie: Wärme und Strom aus Restholz

Wardenburg /Hude Innovative neue Verwertungssysteme und einen bewussten Umgang mit Energieträgern – das braucht man, wenn die Energie der Zukunft möglichst klimaneutral bereitgestellt werden soll. Genau das ist das Thema der Firma Lipro mit ihrer Produktionsstätte in Wardenburg und ihrem Sitz in Hude. Davon hat sich jetzt die SPD-Bundestagsabgeordnete Susanne Mittag vor Ort ein Bild machen können. „Wir wollen zukünftig noch stärker dezentrale Eigenstromversorgungssysteme fördern. Firmen wie Lipro machen es vor, dass das klimaschonend geht“, zieht sie Bilanz nach dem Besuch in Wardenburg.

Kunden sogar in Japan

Das noch junge Unternehmen – gegründet 2015 – hat eine beeindruckende Geschichte vorzuweisen: Gemeinsam mit vier weiteren Gründern hatte Frederik Köster nebenberuflich auf dem elterlichen landwirtschaftlichen Betrieb mit der Entwicklung begonnen. Ziel war es, die Energieversorgung aus dem regionalen Kreislauf bereitzustellen: „Vor dem Hintergrund eines sehr begrenzten Budgets haben wir fast ausschließlich ausgediente Industriekomponenten verwendet. Damit haben wir Versuche gestartet und geforscht.“

Heute, fünf Jahre später, beschäftigt das Unternehmen 14 Mitarbeiter. Anlagen sind nicht nur innerhalb Deutschlands, sondern auch nach Japan, Schweiz, Österreich verkauft worden. 2017 ist das Unternehmen vom Land Niedersachsen mit dem Gründerpreis ausgezeichnet worden. Mittag zeigte sich beeindruckt vom Werdegang der Firma: „Der hier im Landkreis Oldenburg genutzte Prozess und das Know-how könnte auch bei der Planung von Industrie-, Gewerbe- und Wohngebieten eine zentrale Rolle für eine klimafreundlichere Strom- und Wärmeversorgung spielen.“

Köster, der gemeinsam mit Julian Fintelmann die betriebswirtschaftliche Leitung des Unternehmens inne hat, erklärt: „Wir nutzen Holz aus Gartenschnitt, Schadholz, Restholz etwa aus Verpackungen oder Möbelstücken und machen daraus Wärme und Strom. Das alles bei einem Gesamtwirkungsgrad von etwa 90 Prozent, was sehr gut ist“. Ziel sei es, Energieträger dezentral und regelbar für die Strom und Wärmebereitstellung zu nutzen. „So verkürzen wir Transportwege und schonen die Umwelt“.

Die jungen Gründer wünschen sich, dass ihre Art der Energiebereitstellung stärker in den Blickpunkt gerät: „Wir haben nicht die Lobby wie große Energiekonzerne. Aber wir sind motiviert und unsere Unternehmensgeschichte zeigt, dass wir ein gutes Produkt haben.“

Wertschöpfungskette

Susanne Mittag hat die Anregungen der Firmengründer – etwa zur Verbesserung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes – aufgenommen. Sie wolle diese in Berlin thematisieren, so die Bundestagsabgeordnete: „Wir haben mit dem Klimaschutzpaket über 150 Milliarden Euro bereitgestellt. Innovative Ideen sind da sehr gerne gesehen und wichtig“. Auch in der Regionalpolitik spielten nachhaltige und kurze regionale Wertschöpfungsketten eine wichtige Rolle, deren Potenziale und Synergien es noch weiter zu entfalten gelte.