OrtsEntwicklung: Zwei neue Wohnungsbauprojekte in Wardenburg

Wardenburg /Hundsmühlen Nicht nur auf dem Gelände der ehemaligen Gärtnerei Meißner, sondern auch auf der anderen Seite der Hunoldstraße tut sich etwas: Nachdem das Gebäude des früheren Elektro-Fachgeschäftes Gorath an der Hunoldstraße 96 und 98 abgerissen worden ist, beginnen hier in absehbarer Zeit die Bauarbeiten für mehrere Immobilien. Das teilte der Investor, das Bauunternehmen Kuhlmann in Wiefelstede, auf Nachfrage unserer Redaktion mit.

Auf dem Gelände soll ein hochwertiges und modernes Wohnhaus mit sechs barrierefreien Wohneinheiten und einer Aufzugsanlage errichtet werden. Die Häuser entsprechen dem Energiestandard KfW 55, die dazugehörigen Carports werden Anschlüsse für E-Mobilität erhalten. „Gebaut wird mit natürlichen und nachhaltigen Baustoffen von regionalen Lieferanten“, so die Information des Bauunternehmens.

Die Drei-Zimmer-Wohnungen werden zwischen 67 und 90 Quadratmetern groß, jede von ihnen bekommt eine Terrasse oder einen Balkon. Die Planung, Errichtung und Vermietung erfolgt in Eigenregie durch das Bauunternehmen Kuhlmann. Die Baugenehmigungen lägen vor, der Baubeginn sei in Kürze, so die Firma. Auf dem rückwärtigen Gelände entsteht ein Doppelhaus mit Carports.

Fast 40 Jahre lang, bis zu ihrem Ruhestand 1998, hatten Robert Gorath und seine Frau Christine in der Hunoldstraße 96 und 98 ihr Fachgeschäft für Elektroartikel; besonders für hochwertige Hifi- und Fernsehgeräte waren sie eine bewährte Adresse. In dem markanten Gebäude war später unter anderem ein Nachhilfeinstitut angesiedelt.

Auf dem Gelände des ehemaligen Kfz-Betriebes Watzke an der Oldenburger Straße 205 in Wardenburg entsteht ein Neubau mit insgesamt acht barrierefreien Wohneinheiten und einer Arztpraxis im Erdgeschoss. Das Gebäude wird über zwei Stockwerke und ein Staffelgeschoss verfügen. Das Wardenburger Bauunternehmen Weber und Thierbach baut hier als Generalunternehmer für einen örtlichen Investor, der die Vermietung der Wohnungen nach Fertigstellung selbst übernehmen wird. „Mit dem Bau wird im Juli begonnen, die Fertigstellung ist für September 2022 terminiert“, so Fenja Hillmer, Projektentwicklerin bei Weber und Thierbach. Die Firma Watzke hat sich am südlichen Ortsausgang mit ihrem Kfz-Betrieb vergrößert (unsere Redaktion berichtete).