Wardenburg Endspurt für die neuen Deichverteidigungswege an der Hunte in Wardenburg: Am Montag starteten die Arbeiten auf dem zweiten und letzten Bauabschnitt. Um den Hochwasserschutz in der Gemeinde Wardenburg zu verbessern, werden auf den linksseitigen Huntebedeichungen seit vergangenem Jahr zwischen Tungeln und dem Schöpfwerk Moorbäke neue Wege zur Verteidigung angelegt. Fußgänger müssen sich auf Beeinträchtigungen einstellen.

Knapp 1650 Meter

Nachdem im Vorjahr bereits ein fast drei Kilometer langer Weg zwischen Tungeln und der Iburg fristgerecht fertiggestellt werden konnte, geht es damit nun um das knapp 1650 Meter lange letzte Teilstück bis zum Schöpfwerk in Moorbäke. „Mit der Einrichtung der zusätzlichen Verteidigungswege setzen wir die Investitionen in den Hochwasserschutz im Oldenburger Land weiter fort“, betont Philipp Schwarzkopf von der zuständigen Betriebsstelle Brake-Oldenburg des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN).

Bereits in den Jahren 2010 bis 2016 waren die rechtsseitigen Huntebedeichungen auf mehreren Abschnitten teils verstärkt und mit einem entsprechenden Verteidigungsweg versehen worden. Nachdem damit auf dem rechtsseitigen Huntedeich auf gesamter Länge ein Deichverteidigungsweg vorhanden war, rückte seit 2018 das linke Hunteufer in den Fokus des Landesbetriebs.

„Nach Fertigstellung des letzten geplanten Abschnitts wird auch hier auf der gesamten Länge ein Deichverteidigungsweg genutzt werden können“, erläutert NLWKN-Mitarbeiter Schwarzkopf.

Während der Bauzeit von September 2019 bis März 2020 steht der jeweilige Deichabschnitt für Fußgänger nicht zur Verfügung. Für die Anlieferung der erforderlichen Geräte und Materialien muss die Huntestraße in Wardenburg genutzt werden. „Wir bemühen uns, Beeinträchtigungen für Fußgänger so gering wie möglich zu halten und werden bereits fertiggestellte Teilabschnitte schnellstmöglich wieder für den Fußverkehr freigeben“, so Schwarzkopf.

Umweltministerium zahlt

Finanziert wird die Anlage des neuen Deichverteidigungswegs an der Hunte durch das Ministerium für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz des Landes Niedersachsen. Insgesamt investiert das Land Niedersachsen im Rahmen dieser Baumaßnahme rund 1,7 Millionen Euro in die Verbesserung des Hochwasserschutzes und somit in den Schutz der in der Gemeinde Wardenburg lebenden Menschen.