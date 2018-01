Losverkauf noch bis Freitag

Wardenburg Noch bis zum 5. Januar läuft der Losverkauf zur Wardenburger Tombola vom Wirtschaftsförderungsverein Wardenburg. Die Verlosung findet am kommenden Sonntag, 7. Januar, im Wardenburger Hof statt. Um 13 Uhr beginnt dann der Saalverkauf der Restlose. Alle im Saal gekauften Lose nehmen an der Saal- und an der Hauptverlosung teil. Anschließend – gegen 13.30 Uhr – beginnt die Saalverlosung. Auch in diesem Jahr können sich die Besucher wieder auf einen Überraschungsgast freuen, ehe um etwa 15.30 Uhr die Restpreisauslosung beginnt. Die Hauptpreise werden ab 16.30 Uhr ermittelt.

Es werden rund 130 Sach- und Geldpreise – darunter ein Fahrrad und ein Fernseher – sowie Reisen und Warengutscheine des Wirtschaftsförderungsvereins verlost. Als Hauptpreis winkt ein Reisegutschein im Wert von 750 Euro.