Wardenburg Der Duft von Apfel-Amaretto-Punsch, Waffeln und Glühwein steigt jedem unweigerlich in die Nase, der an den Wardenburger Weihnachtsmarkt denkt. Doch nicht nur kulinarische Leckereien, die in die Adventszeit passen, finden sich am 1.-Advent-Wochenende im Klinkerstraßenviertel rund um den Wardenburger Glockenturm, auch diverses Kunsthandwerk wartet auf die Besucher. Dazu passend hat der Wirtschaftsförderungsverein (WFV) Wardenburg als Organisator ein Rahmenprogramm eingetütet (siehe Info-Kasten).

Am Samstag, 30. November, ist der Markt von 15 bis 20 Uhr geöffnet, und am Sonntag, 1. Dezember, von 11 bis 19 Uhr. Mit Buden und Ständen sind auch zahlreiche Gruppen und Vereine vertreten, wie zum Beispiel die Fairtradegruppe mit einer Tombola oder die Pfadfinder mit Stockbrot und einem Bastelangebot. Auch ein Kinderkarussell (Kettenflieger) ist an beiden Tagen aufgebaut.

Rahmenprogramm Samstag, 30. November:

• 15 Uhr Markteröffnung

• 16 bis 16.45 Uhr Auftritt Posaunenchor Wardenburg

• 17 Uhr Azubi- und Mitarbeitertreffen in der IGS-Lounge

• 17 bis 17.30 Uhr Auftritt Männergesangverein Wardenburg

• 18 Uhr Trompeter Tarek Oltmann spielt vom Glockenturm herab

• Unternehmerumtrunk am Glühweinstand des WFV Sonntag, 1. Dezember:

• 13 Uhr Auftritt Chor der IGS Wardenburg

• ab 14 Uhr Kinder bauen Spekulatiushäuser in der Volkshochschule

• 16 Uhr kommt der Weihnachtsmann

• 16.45 bis 17.30 Uhr Auftritt des Blockflötenorchesters Wardenburg

Neu ist in diesem Jahr die IGS-Lounge, in der Besucher auf Paletten-Möbeln Platz nehmen können, die in der Werkstatt der Integrierten Gesamtschule Wardenburg gefertigt wurden. Außerdem dient die IGS-Lounge am Samstag ab 17 Uhr erstmals als Treffpunkt für Auszubildende und Mitarbeiter aus Wildeshauser Firmen zum Netzwerken. Dazu lädt ein das Ausbildungs- und Fachkräftenetzwerk Wardenburg. Betriebe geben dafür über den WFV Gutscheine für Getränke und Bratwürstchen an ihre Mitarbeiter aus. „Nur eingelöste Gutscheine werden auch abgerechnet“, betonen die Marktorganisatoren Johanna Hollmann und Alfred Stolle.

Und noch eine Neuerung können sie verkünden: Die Kirchengemeinde lädt an beiden Tagen zu einer Krippen-Ausstellung in die Marienkirche ein (siehe Artikel oben).

Zu den bewährten Programmpunkten gehört der Bau von kostenlosen Spekulatiushäusern am Sonntag ab 14 im Gruppenraum der Volkshochschule am Patenbergsweg. Auch einige Kunsthandwerker werden hier ihre Arbeiten anbieten. Fehlen darf am Sonntag natürlich nicht der Weihnachtsmann, der sich am Glockenturm für 16 Uhr mit zwei Engeln angekündigt hat.