Wardenburg Klare Signale hat der Rat in seiner jüngsten Sitzung in Bezug auf den Torfabbau gesendet: Ein weiterer Abbau auf der Fläche „Auf dem Meersfelde“ komme nicht in Betracht. Auch gegen eine Abtorfung der Gloysteinschen Flächen hat sich der Rat einstimmig ausgesprochen und damit die Position der Gemeinde gegenüber dem Landkreis noch einmal bestätigt.

Im „Kilometerquadrat“ Benthullen/Harbern II wird eine Verlängerung der Bodenabbaugenehmigung für die Firma Gramoflor bis Ende 2028 in Aussicht gestellt. Dies liegt daran, dass Gramoflor die beantragten Mengen bisher nicht abgebaut hat.

Die Gloysteinschen Flächen hatte der Landkreis 1996 für Naturschutzzwecke angekauft. Seither hat sich auf diesem Gebiet ausgedehnter Hochmoorbirkenwald entwickelt. Eine geplante Abtorfung in diesem Bereich sieht die Gemeinde sehr kritisch, hier laufen immer wieder Gespräche mit dem Landkreis.

oft unterschätzt Obwohl nur nur drei Prozent der Erde Moorflächen sind, werden hier 30 Prozent des gesamten Kohlendioxids gespeichert. Eine Renaturierung der Moorflächen ist äußerst schwierig, da sich nur schwer die gesamte Artenvielfalt dort wieder einstellt.

In diesem Zusammenhang weist die Gemeinde auf die Rechtslage hin: Für Bodenabbaugenehmigungen, die der Landkreis erteile, sei das Einvernehmen der Gemeinde erforderlich. Im Zweifelsfall stehe der Gemeinde hier der Klageweg offen, heißt es in der Beschlussvorlage.

Im Bereich „Auf dem Meerfelde“ wird seit rund 100 Jahren industrieller Torfabbau betrieben. „Was man da gemacht hat, geht auf keine Kuhhaut“, machte der Grünen-Fraktionsvorsitzende Wolfgang Depken drastisch deutlich. „Es ist nicht zu erwarten, dass hier jemals wieder Moor entsteht – das ist bis zum Sand abgebaut.“

2013 hatten Vertreter des Landkreises die Fläche begutachtet, was zu einem sofortigen Abbaustopp für die entsprechende Firma geführt hatte. Jetzt soll im Bereich „Auf dem Meersfelde“ die Nachfolgenutzung durchgesetzt werden und, wie es im Ratsbeschluss heißt „ein geordneter Rückzug aus den Flächen“ stattfinden.