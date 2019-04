Umtref-Öffnung

Geöffnet hat das umtref-Büro an der Oldenburger Straße 228 montags bis freitags 10 bis 12 Uhr und dienstags bis donnerstags 14 bis 16 Uhr. VBN-Tickets können seit Juni auch am Kiosk an der Oldenburger Straße 27 in Tungeln gekauft werden. Für konkrete Fragen zu Tickets und Fahrplänen im VBN-Land gibt es auch die 24h-Serviceauskunft unter Telefon 0421/59 60 59.