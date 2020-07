Innovative Ideen: Einfache Lösung für Hörgeräte-Träger

Wardenburg /Oldenburg Vor allem Träger von Hörgeräten kennen das Problem, das erst in der Corona-Zeit zu einem wurde: Die hinters Ohr geklemmten Schnüre der Mund-Nasen-Masken verheddern sich mit dem Hörgerät – oder der teuren Brille – und beim unbedachten Abziehen der Maske fällt die Hör- oder Sehhilfe zu Boden, geht kaputt oder sogar verloren.

„Ich hatte schon mehrere Kunden, die gar nicht gemerkt hatten, dass ihr Hörgerät an der Maskenschnur festhing und es dann beim Abnehmen irgendwo verloren haben“, berichtet die Hörakustiker-Meisterin Laura Scherbarth. Die Inhaberin eines Fachgeschäfts an der Bremer Heerstraße in Oldenburg-Osternburg hatte bereits die Idee für eine Lösung des Problem, aber niemanden, der sie auch umsetzen konnte.

„Als ich dann Ende Mai in der NWZ den Artikel über die Wardenburger Firma Nordwest-Box gelesen habe, die Besucherzelte für Seniorenheime entwickelt hat, habe ich dort angerufen und gefragt, ob man mir bei der Entwicklung eines speziellen Maskenhalters helfen kann.“ Geschäftsführerin Agnes Bendig war von der Idee sofort angetan und sagte zu. Keine drei Wochen später war der erste Prototyp fertig.

„So kennt man uns: Wenn das Problem kommt, versuchen wir schnell eine Lösung zu finden“, sagt Agnes Bendig, deren Unternehmen immer wieder mit innovativen Ideen im Katastrophenschutz und im medizinischen Bereich von sich reden macht.

Mit dem Maskenhalter müssen die Tragebänder nicht mehr hinters Ohr geklemmt werden, sondern bekommen Halt über den Nacken. Ein biegsamer Kunststoffstreifen schafft die Verbindung zwischen den Bändern, die in den Maskenhalter eingehakt werden. „Wir haben sehr viele Varianten entwickelt mit verschiedenen Längen, Breiten, Dicken und Farben. Für jeden Kunden soll ein individueller Halter entstehen“, sagt Laura Scherbarth. Das unterscheide sie von den Maskenhaltern, die man auch schon im Internet bestellen könne. „Aber wenn so ein Halter nicht richtig passt, dann trägt man ihn nicht“, weiß Agnes Bendig, die selbst ein Hörgerät trägt.

Mit Hilfe moderner 3-D-Drucker sind die maßgeschneiderten Maskenhalter, die nur über das Fachgeschäft von Laura Scherbarth erhältlich sind, schnell gemacht. „In 14 Tagen haben wir schon 400 Stück verkauft“, freuen sich Scherbarth und Bendig, dass ihr kleines Hilfsmittel, das bereits ab 2 Euro zu haben ist, offenbar gefragt ist.