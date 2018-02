Wardenburg Zunehmend mit Leben gefüllt wird die so genannte Neue Mitte im Wardenburger Ortskern: Am Montag zog bereits die Burg-Apotheke von der Friedrichstraße ins Erdgeschoss des dreigeschossigen Wohn- und Geschäftshaus an der Oldenburger Straße 234: An diesem Donnerstag eröffnet dort die Bäckerei und Konditorei Müller & Egerer aus Rastede eine ihrer rund 60 Filialen.

In den beiden vergangenen Tagen unterzog Peter Sievers vom Back-Controlling der Bäckerei Müller & Egerer den neuen Steinbackofen einigen Backtests. Außerdem wurde das Personal eingearbeitet.

Ebenfalls an diesem Donnerstag nimmt die Hausarztpraxis Wardenburg im 1. Obergeschoss nach zwei Probetagen ihren Betrieb auf.

Eine Gewerbefläche von 250 Quadratmetern im 1. Stock steht noch frei. „Da ist uns jemand abgesprungen“, sagt Gehde Meyer, Geschäftsführer des Oldenburger Bauunternehmens Kuhlmann, das den Gebäudekomplex als Investor auch vermarktet. Ursprünglich hatte in diese Räume eine Wardenburger Physiotherapie-Praxis einziehen wollen. Die sechs Wohnungen zwischen 64 und 90 Quadratmetern stehen noch leer. „Die sind noch nicht ganz fertig“, so Gehde Meyer.

Als nächsten Schritt hat sich das Unternehmen Kuhlmann die Außenanlagen vorgenommen, darunter auch die 49 Parkplätze. Dazu gehört ebenfalls die „ Event-Fläche“ zwischen Neuer Mitte und dem Sparkassen-Gebäude, die später unter anderem für das Cityfest genutzt werden soll. Auch eine Elektrotankstelle der EWE muss noch installiert werden.

„Im April soll das alles fertig sein“, hofft Kuhlmann-Geschäftsführer Gehde Meyer. Dann, also anderthalb Jahre nach Baubeginn, solle es auch noch einen offiziellen Einweihungstermin geben.