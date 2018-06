Wardenburg Am Anfang – vor mehr als 100 Jahren – stand an diesem Platz der Hof der Familie Gloystein. Seit damals hat sich das Bild an dieser ortsprägenden Stelle stark gewandelt. Nun steht an dieser Adresse ein moderner Klinkerbau, der sich von seinem Umfeld abhebt, weil er mit seiner auffälliger Architektur die Blicke auf sich zieht. Am kommenden Sonntag, 17. Juni, wird das Anfang des Jahres fertig gestellte Wohn- und Geschäftshaus an der Oldenburger Straße 234 mit seinem gepflasterten Vorplatz bei einem Public Viewing eingeweiht.

Als die ursprünglich aus der Wesermarsch kommende Familie Gloystein im Jahr 1912 an die Wardenburger Ortsdurchfahrt (ehemalige Reichsstraße 69 und später Bundesstraße 69) zog, ging es in Wardenburg noch recht beschaulich zu. Das änderte sich mit dem Bau der Autobahn und damit einhergehend mit dem Ausbau der Ortsdurchfahrt Ende der 1970er Jahre. In den 70er Jahren wurde auch auf Gloysteins Hof groß umgebaut und erweitert, hat Wardenburg-Chronist Hans J. Ryszewski recherchiert.

Nach Fertigstellung der Autobahn 29 im Jahr 1984 wurde die Bundesstraße 69 zu einer Landesstraße heruntergestuft, was nicht gerade zu weniger Verkehr führte. Autor Werner Stelljes zitiert in seinem Wardenburg-Buch von 1995 kritische Durchreisende: „Hier nimmt keiner freiwillig den Fuß vom Gas.“

Mitte der 90er Jahre begannen die Sanierungsarbeiten im Ortskern für die Bereiche Friedrichstraße und Eelder Straße. Am Gloysteins Hof blieb alles beim Alten. „Mit Frieda Gloystein verstarb im Jahr 2013 die letzte Namensträgerin dieser Familie in Wardenburg“, erinnert sich Hans J Ryszewski. Aufgekauft wurde das Grundstück Gloy­steins Hof später vom Bauunternehmen Kuhlmann aus Oldenburg. Im Mai 2016 stellten Bauunternehmer Alfred Meyer und Architekt Lars Frerichs dem zuständigen Fachausschuss der Gemeinde ihre Pläne für die Neue Mitte vor.

Im November 2016 begannen bereits die Bauarbeiten. Die ersten Geschäfte, eine Bäckerei und eine Apotheke, sowie eine ärztliche Gemeinschaftspraxis konnten dann im Februar dieses Jahres einziehen. Anschließend wurde der Parkplatz des neuen Gloy­steins Hofes fertiggestellt.

Diese Fläche soll künftig auch als Event-Fläche für größere Veranstaltungen dienen. Getestet werden kann sie erstmals am kommenden Sonntag. Dann veranstaltet das Gemeinde Wardenburg Marketing Forum anlässlich der Einweihung der Neuen Mitte ab 16 Uhr ein Public Viewing mit dem Auftaktspiel zur Fußball-Weltmeisterschaft Deutschland gegen Mexiko (ab 17 Uhr). Eine Getränke- und eine Imbissbude stehen bereit.