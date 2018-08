Wardenburg Nach der Sommerpause steigt in dieser Woche der Wardenburger Gemeinderat wieder in die politische Arbeit ein. Den Auftakt macht am Donnerstag, 23. August, der Ausschuss für Planung und Entwicklung, der um 16 Uhr im Rathaus mit seiner Beratung beginnt.

Nachdem im Februar beschlossen worden war, einen Bebauungsplan für den Alten Dorfweg in Achternmeer aufzustellen, will nun das beauftragte Planungsbüro seine Vorentwürfe inklusive Umweltbericht und schalltechnischem Gutachten für dieses Wohnbaugebiet vorstellen.

Um ein ebenfalls größeres Bauvorhaben geht es in Punkt 8 der Tagesordnung. Das landtechnische Lohnunternehmen Pape in Achternholt hat einen Antrag gestellt auf Einleitung eines Bauleitverfahrens samt Flächennutzungsplanänderung. Der Betrieb möchte in einigen Kilometer Entfernung umsiedeln, und zwar auf eine etwa drei Hektar große Fläche im Dreieck Oldenburger Straße/Schehnberger Weg.

Einen ähnlichen Antrag hatte das Unternehmen Pape bereits im Jahr 2016 für eine Fläche im Bereich Böseler Straße/Grüne Straße in Achternholt gestellt. Ein entsprechender Aufstellungsbeschluss kam auch zustande und das Verfahren zur Bauleitplanung war kurz vor dem Abschluss (der Fachausschuss hatte Anfang November 2017 bereits seine positive Empfehlung an den Rat ausgesprochen).

Doch dazu kam es nicht mehr. „Der Antragsteller hat dann jedoch seinen Antrag für diesen Bereich, nachdem sich massiver Widerstand auch in Form von Unterschriftenlisten formiert hatte, zurückgezogen“, erklärt Bauamtsleiter Frank Speckmann auf Nachfrage der NWZ.

Einen Vorentwurf zur Änderung des Bebauungsplanes Nr. 14 Lerchenweg, Jahnweg, Zum Sportplatz legt das Planungsbüro PK-Plankontor an diesem Nachmittag vor.

Aufgestellt werden soll der B-Plan für das Grundstück Ammerländer Straße 177 in Achternmeer. Dort ist beabsichtigt, die vorhandene Einfamilienhausbebauung um vier Baugrundstücke für innovative Einfamilien- und Doppelhäuser zu erweitern.

Im Gewerbegebiet Astrup soll eine öffentliche Grünfläche aufgehoben werden, um dort einem Gewerbebetrieb die Zufahrt für seinen Lieferverkehr zu ermöglichen.