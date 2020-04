Wirtschaft: Die Reisebranche schlägt Alarm

Wardenburg /Sandkrug /Bremen Manch ein Passant mochte sich gewundert haben über die 50 Menschen, die am Mittwoch den Rathausmarkt in Bremen mit Koffern und Plakaten bevölkerten. „Rettet uns!“, stand auf den Transparenten, und genau darum ging es bei dieser Demonstration: Mitarbeiter und Betreiber von Reisebüros in der Region wollten darauf aufmerksam machen, wie immens die Reisebranche von der Corona-Krise betroffen ist. Auf 50 Demonstranten war die Veranstaltung in Bremen begrenzt, um die Sicherheitsabstände gewährleisten zu können. Auf der Kundgebung dabei war auch Bettina Giegling, Inhaberin des Reisebüros „Sonne und mehr“ in Wardenburg.

„Große Airlines und Reiseveranstalter bekommen Staatshilfen in Millionenhöhe, während die Soforthilfen vom Staat für uns nur ein Tropfen auf den heißen Stein sind“, ärgert sie sich. „Dabei haben wir als Reisebüros eine doppelte Belastung zu tragen.“ Den Büros entgehen im Moment unzählige Neuabschlüsse, gleichzeitig müssen sie Provisionen für bereits gebuchte Reisen zurückzahlen. „Das sind Summen im sechsstelligen Bereich, von denen schon laufende Kosten, Gehälter und ähnliches gezahlt worden sind“, macht die Reiseexpertin deutlich. Die Reisebüros kümmern sich für ihre Kunden um Flugannullierungen, Umbuchungen und Stornierungen. „Wir übernehmen viele Aufgaben der Reiseveranstalter, die einfach telefonisch nicht mehr erreichbar sind.“ Dass die Reiseveranstalter vor diesem Hintergrund auch noch die Provisionen zurückfordern, macht sie wütend.

Sie setze alles daran, ihr Team – insgesamt sind in ihrer Agentur vier Mitarbeiterinnen und zwei Auszubildende beschäftigt – zu halten. „Wir wollen für den Tag X gut vorbereitet sein.“ Der Tag X, das ist für sie der Moment, in dem die Kunden tatsächlich wieder Reisen buchen. Zwar laufen die Telefone seit Wochen heiß, doch Beratungen beziehen sich nahezu ausschließlich auf bestehende Buchungen, nur vereinzelt kommen Anfragen für 2021. „Aber wir merken, dass die Kunden gern verreisen möchten. Sobald es geht, werden sie wieder buchen“, ist sie überzeugt. Allerdings gehe sie davon aus, dass sich die Reisebranche verändern werde. „Den Billigflug nach London wird man nicht mehr finden. Reisen wird wieder etwas Besonderes“, ist ihre Prognose.

Elke Hadtstein vom Reisebüro „Erleb was“ in Sandkrug war zwar nicht auf der Demonstration dabei, doch sie bestätigt die Schilderungen ihrer Wardenburger Kollegin. „Bei uns kommen seit Mitte März keine Buchungen mehr rein, stattdessen berate ich die Kunden zu Umbuchungen und Stornierungen“, schildert auch sie. Die laufenden Kosten wie Büromiete, Krankenkassenbeiträge, Reservierungssysteme und Lebensunterhalt aber gehen weiter. „Zum Glück habe ich mich freiwillig arbeitslosenversichert“, sagt sie. Arbeitslosengeld und Soforthilfe des Staates helfen, „aber die Situation ist sehr schwierig“. Sie arbeitet überwiegend mit Reiseanbietern, die die Provision erst kurz vor oder nach Reiseantritt auszahlen. Dadurch muss sie zwar weniger Geld zurückzahlen, aber: „Ich habe praktisch das letzte Jahr umsonst gearbeitet, weil ich die Provisionen dafür nicht bekomme.“

Sie sei froh, dass sie nicht die Verantwortung für weitere Mitarbeiter habe, sagt Elke Hadtstein. „Jetzt stellt es sich als Vorteil heraus, dass ich allein arbeite.“ Sie könne jeden Kunden verstehen, der im Moment vorsichtig sei und abwarte, wie sich die Lage entwickelt. Optimistisch ist sie nicht. „Ich glaube nicht, dass es zum Sommer schon wieder losgeht.“ Für ihre Kunden ist sie im Moment überwiegend telefonisch und online erreichbar. Und das nutzen einige Stammkunden nicht nur für Nachfragen, sondern auch für nette und Mut machende Worte per E-Mail. „Darüber freue ich mich sehr“, sagt sie –ein kleiner Trost in harten Zeiten.