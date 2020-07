Stapelriede: BI: Nur Probleme und keine vertretbaren Lösungen

Wardenburg Trotz der teils kritischen Bodenverhältnisse am Baugebiet Stapelriede festzuhalten, hält die Bürgerinitiative (BI) Mitsprache für nicht vertretbar. Die BI bezieht sich dabei auf den jüngsten Planungsausschuss (die NWZ berichtete am 20. Juni). Für die BI beinhaltet das Baugebiet „nur Probleme, keine vertretbaren Lösungen“. Als Beispiel führt sie an, dass die vorhandenen Moorlinsen in ihrer Größe und Ausmaß nicht abschließend ermittelt worden seien.

Der Baugrund sei nach den geotechnischen Untersuchungsberichten für eine Bebauung ungeeignet, eine Tragfähigkeit des Baugrundes von den künftigen Eigentümern auf eigene Kosten vorzunehmen.

Die Entwässerung des gesamten Bereichs sei ebenfalls problematisch, da nach dem Entwässerungsgutachten eine durchgängige Versickerungsfähigkeit des Bodens nicht gegeben sei. „Auch dafür werden die zukünftigen Grundstückseigentümer selbst zuständig sein, und das bei zunehmenden Starkregenereignissen“, gibt die BI zu bedenken. Zudem liege das Baugebiet zu dicht am Wald, so dass in einer Tiefe von 18 Metern Bäume gefällt werden müssten. Dies sei nicht zeitgemäß, so die BI, ebenso wenig wie der Austausch von CO2 durch den Bodenaustausch der Moorlinsen.

Völlig ungelöst ist aus Sicht der BI die Erschließung des Baugebiets. „Eine Baustraße über einen Feldweg Fladderdamm kann nur Kopfschütteln hervorrufen.“ Alternative Lösungen über Fladderstraße, Schulweg und andere „scheiden aus, da diese Straßen kaputt gefahren und die Anwohner später für die Instandsetzung voraussichtlich kräftig zur Kasse gebeten werden“.

Die CDU halte 174 Anfragen von bauwilligen Bürgern für ein „gewichtiges Argument“ und habe im Ausschuss empfohlen, „bei kleineren und mittleren Problemen nicht gleich zurückzuschrecken“. Natürlich sei das Interesse an „im Vorfeld als günstig angekündigten Baugrundstücken groß“, so die BI. Tatsächlich aber liege der Bodenrichtwert mittlerweile bei 220 Euro plus Ablösebeträge für den Erschließungsbeitrag und den Abwasserbeitrag. Auf Bauinteressierte würden außerdem weitere erhebliche Kosten für die Vorbereitung des Baugrunds und die Entwässerung des Grundstücks zukommen, befürchtet die BI. Von kleinen und mittleren Problemen könne hier keine Rede sein.