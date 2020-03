Stapelriede: Günstiger Wohnraum per Genossenschaft

Wardenburg Wohnraum zu günstigen Mieten in und um Wardenburg – das ist das erklärte Ziel von Detlef Bollmann und Herbert Schuster. Erreichen möchten sie dies mit einer Wohnungsbaugenossenschaft. Rund 20 Mitstreiter haben sie bereits, jetzt wollen die Initiatoren weitere Bürgerinnen und Bürger für ihr Projekt begeistern.

Reine Privatinitiative

„Die Mietpreise sind in den vergangenen Jahren viel stärker gestiegen als die Löhne“, erklärt Bollmann. „Das ist besonders dramatisch für Menschen mit kleinen Einkommen.“ Bollmann ist Ratsherr und Fraktionsvorsitzender der Grünen in Wardenburg, Herbert Schuster Vorstandsmitglied der Grünen in Hude. Ihr Bauprojekt aber sei kein parteipolitischer Vorstoß, betont Bollmann, sondern eine Privatinitiative.

Die Idee: Wer das Projekt unterstützen möchte, kauft Genossenschaftsanteile zum Preis von je 500 Euro. Mit diesem Geld sollen Mehrfamilienhäuser gebaut und die Kosten auf viele „Köpfe“ verteilt werden. Der Fokus liegt auf dem geplanten Baugebiet Stapelriede. „Hier besteht die Möglichkeit, bis zu vier Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 20 Wohneinheiten zu bauen“, erklärt der Wardenburger Ratsherr. Allerdings: Derzeit steht nicht fest, ob dieses Baugebiet realisiert wird. Die Bürgerinitiative „Mitsprache“ will ein Bürgerbegehren gegen das Baugebiet anstrengen, die Verwaltung hat dies abgelehnt. Dagegen wiederum hat die Bürgerinitiative geklagt. Ein Urteil steht noch aus. Doch davon lässt sich Bollmann nicht beirren. „Ich schätze die Chance, dass das Baugebiet kommt, als sehr hoch ein.“ Sollte die Stapelriede wider Erwarten nicht bebaut werden, gebe es mehr als nur einen Plan B, zeigt sich der Initiator optimistisch. „In der gesamten Gemeinde stehen im Moment Bauvorhaben an, da lässt sich unser Projekt auch an anderer Stelle umsetzen.“

Jeder Anteilseigner habe in der Generalversammlung eine Stimme, unabhängig von der Anzahl der gezeichneten Genossenschaftsanteile, und ein Mitspracherecht bei der Nutzung des Wohnraums, heißt es in der Pressemitteilung der Initiatoren. Allerdings hoffe man, dass die Tendenz dahin gehe, mehr als nur einen Anteil zu zeichnen, so Bollmann. Es handle sich um „eine sichere Geldanlage mit jährlicher Wertsteigerung und einer kleinen Rendite“, ist dem Flyer zu entnehmen.

Sozialer Wohnungsbau

Die Initiatoren kalkulieren mit Baukosten von vier Millionen Euro für vier Häuser und einer Eigenkapitalquote von 25 Prozent. Mindestens die Hälfte der Wohnungen, so ist es geplant, soll nach den Kriterien des sozialen Wohnungsbaus erstellt werden. Stichtag für Bollmann und Schuster ist der 30. Juni. Liegen bis zu diesem Datum Absichtserklärungen im Wert von einer Million Euro vor, will die Genossenschaft vier Mehrfamilienhäuser bauen. Für den Bau nur eines Hauses reichten 300 000 Euro, heißt es in der Pressemitteilung.

Eigentlich hatten Bollmann und Schuster mit Flyern und Info-Veranstaltungen in den kommenden Wochen möglichst viele Interessenten erreichen wollen. Das Corona-Virus allerdings macht ihrem Zeitplan zu schaffen, Versammlungen und Info-Stände sind derzeit nicht möglich. „Sobald sich die Lage wieder normalisiert, werden wir Termine für Info-Veranstaltungen bekanntgeben“, verspricht Bollmann. Den Flyer mit weiteren Informationen aber könnten die Wardenburger schon in den nächsten Tagen in ihrem Briefkasten finden, er soll zeitnah verteilt werden.