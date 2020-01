Wardenburg Der wertvollste Hauptgewinn der Wardenburg-Tombola, ein Reisegutschein im Wert von 750 Euro, bleibt in der Gemeinde. Gewonnen hat ihn die Wardenburgerin Irma Körting. Der andere Hauptgewinn, ein nagelneues Fahrrad, rollt künftig durch die Stadt Oldenburg. Viele weitere Preise landeten im gesamten Landkreis.

Wardenburgs Tombola ist eine Erfolgsgeschichte. Das zeigt sich nicht nur an den attraktiven Preisen – in diesem Jahr 120 an der Zahl im Wert von 25 bis 750 Euro –, sondern auch an der Tatsache, dass die Veranstaltung bei ihrer nächsten Auflage auf eine 30-jährige Geschichte zurückblickt. Daran erinnerte Uta Grundmann-Abonyi die Teilnehmer im großen Saal des Wardenburger Hofes kurz vor dem großen Finale.

Danke sagte sie im Namen des Wirtschaftsförderungsvereins dem ganzen Team des Wardenburger Hofes, das sich um das leibliche Wohl der etwa 400 Gäste gekümmert hatte; außerdem dem Organisations-Team der Tombola. Katrin Kruse, Johanna Hollmann, Michael Helms, Guido Gast und Uta Grundmann-Abonyi selbst hatten die Veranstaltung koordiniert.

Dennoch wird es beim nächsten Mal Veränderungen geben. Gast scheidet im Frühjahr aus dem Wardenburger Wirtschaftsförderungsverein (WFV) aus. Damit ist erst einmal offen, wer die Moderation im nächsten Jahr übernehmen wird. Fest steht dagegen bereits der Zeitpunkt des Losverkaufs. Den Auftakt macht der Wardenburger Weihnachtsmarkt im Dezember 2020.

Im großen Saal des Wardenburger Hofes war es mucksmäuschenstill, als die Hauptgewinner verkündet wurden. Die Freude war anschließend groß – auch bei denjenigen, die einen kleineren Preis ergattern konnten. Gewinner, die nicht bei der Tombolaauslosung dabei sein konnten, finden die Liste der nicht abgeholten Preise ab dieser Woche in den Wardenburger Unternehmen sowie auf der WFV-Webseite. Sie können ihre Preise dann gegen Vorlage des Losabschnitts im Sanitätshaus OT Herrmann, Oldenburger Straße 260, während der Geschäftszeiten abholen. Der Erlös aus der Tombola kommt laut WFV einem jugendfördernden Projekt des Wardenburger Schwimmclubs zugute.