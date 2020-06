Umweltschutz: Landwirte setzen auf Blühstreifen

Wardenburg Wardenburg soll auch in diesem Jahr wieder bunt blühen. Das haben Landwirte und Jäger beschlossen und setzen sich für das Ansäen von Blühstreifen ein. „Im vergangenen Jahr sind in Wardenburg 36 Hektar Blühflächen angelegt worden. Für dieses Jahr erwarten wir mindestens genauso viele Flächen“, so Josef Kuhlmann vom Biotop-Fonds der Jägerschaft Oldenburg-Delmenhorst. Der Biotop-Fonds stellt das Saatgut für jene Landwirte bereit, die auf ihren Flächen Blühstreifen anlegen möchten. Die Landwirte haben Flächen an Gewässern, in ruhigen Ecken oder an Waldsäumen ausgesucht und mit Blühmischungen angesät.

„Der Biotop-Fonds spendet das Saatgut aus Mitteln des Landkreises und der Landesjägerschaft“, erklärt Kuhlmann. Damit seien im gesamten Landkreis Oldenburg im vergangenen Jahr fast 300 Hektar angesät worden. Und auch für dieses Jahr zeigt er sich zufrieden. „Die Fördermittel sind fast ausgeschöpft.“

Auch Landwirt Dirk Barelmann unterstützt die Aktion, indem er für mehrere Reviere kostenlos gesät hat. Privatpersonen beteiligen sich ebenfalls und legen Flächen an.

„In diesem Jahr haben wir eine neue Saatmischung, in der noch mehr Wildblumen vorhanden sind“, erzählt Kuhlmann und spielt damit auf den Wunsch von Naturschutzverbänden nach speziellen heimischen Pflanzenarten an. „Wir verzeichnen eine hohe Bereitschaft der Landwirte mitzumachen“, ergänzt Landwirt Hajo Suhr. „Man erfreut sich an den blühenden Flächen, die den Wildtieren und Insekten einen Lebensraum bieten. In den Blühflächen ist immer was los. Fasane, Rebhühner, Hasen, Bienen, Schmetterlinge – es wimmelt und summt.“ Nur die Trockenheit habe im Vorjahr für Probleme gesorgt: Viele Pflanzen sind nicht gekeimt.

„Die Landwirte legen die Blühstreifen freiwillig an, um der Natur was Gutes zu tun. Daneben müssen natürlich auch weiterhin Mais, Getreide und Kartoffeln produziert werden. Es geht also um ein Nebeneinander von Naturschutz und Produktion“, betont Josef Kuhlmann. „Wenn es zu Gesetzen kommt, dann wird es zum Zwang. Wir sind auf einem guten Weg mit unserer Kooperation“, ergänzt Landwirt Helge Möhlenpage und betont, Vorgehen wie Volksbegehren seien nicht der richtige Weg. „Dann wird über unsere Köpfe hinweg entschieden und das führt nicht in die richtige Richtung. Wir können Naturschutz nur integrieren, wenn wir in den Prozess eingebunden werden.“