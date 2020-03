Wardenburg Zwei verkaufsoffene Sonntage für 2020 hat der Wirtschaftsförderungsverein Wardenburg bei der Gemeinde Wardenburg beantragt. Diese beiden Termine sollen anlässlich des „Frühlingsmarktes“ am 26. April und der „750-Jahr-Feier“ am 6. September stattfinden.

Wann werden diese

Termine genehmigt ?

Bevor die gestellten Anträge auf verkaufsoffene Sonntage jedoch genehmigt werden können, müssen Stellungnahmen der Verbände IHK, ver.di und der Handwerkskammer abgewartet werden. Das schreibt die Gemeinde in einer Pressemitteilung. In der Vergangenheit hätten solche Anträge aufgrund anderer gesetzlicher Regelungen zügig bearbeitet werden können. Dies sei aufgrund der neuen gesetzlichen Anforderungen leider nicht möglich.

Welche neuen gesetzlichen Regelungen gibt es ?

Im Juli vergangenen Jahres wurde das Niedersächsische Gesetz über Ladenöffnungs- und Verkaufszeiten und damit die gesetzliche Regelung für eine Genehmigung von verkaufsoffenen Sonntagen verschärft, so die Gemeindeverwaltung. Zum Schutz von Arbeitnehmern und des Sonntags wurden höhere Anforderungen an eine Genehmigung für einen verkaufsoffenen Sonntag gestellt. An diesem Verfahren müssen auch die Verbände IHK, ver.di und die Handwerkskammer beteiligt werden, was es deutlich langwieriger macht.

Wie geht die Gemeinde

Wardenburg nun vor ?

Die Gemeinde Wardenburg setze sich dafür ein, für die verkaufsoffenen Sonntage eine einvernehmliche Lösung mit den Verbänden zu finden. Aktuell warte man auf deren Stellungnahmen, ehe das Verfahren weitergehen könne.

Was sagt der Wirtschaftsförderungsverein ?

Der Wirtschaftsförderungsverein Wardenburg hält zwei verkaufsoffene Sonntage im Jahr zu den Wardenburger Märkten für vertretbar. Dies schreibt der Verein in einer Stellungnahme. Die Wardenburger Märkte seien ein wichtiger Bestandteil des Lebens in der Gemeinde: Familien laufen gemeinsam durch den Ort, treffen Menschen, erleben Vereine und Gruppen bei gemeinsamen Aktionen, nehmen an Schätz- oder Gewinnspielen teil, bummeln über den Kunst- und Handwerkermarkt oder den Straßen-Flohmarkt und genießen kulinarische Leckereien. Das alles werde es nicht mehr geben, wenn ver.di ein Veto gegen die verkaufsoffenen Sonntage in Wardenburg einlege, fürchtet der Verein.

Warum sind sie Wardenburger Märkte wichtig ?

Die Wardenburger Märkte sind aus Sicht des Wirtschaftsförderungsvereins unverzichtbar für die Gemeinde Wardenburg. Sie könnten nur weiterhin durchgeführt werden, wenn sich die Geschäfte vor Ort durch die verkaufsoffenen Sonntage beteiligen dürfen. Die Wardenburger Märkte lockten jedes Jahr tausende von Menschen auch aus dem Umland in den Ort. Dies sei ein wichtiges Marketinginstrument für die gesamte Gemeinde und die Gelegenheit, mit den Bürgern „Auge in Auge“ ins Gespräch zu kommen.