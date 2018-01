Wardenburg Auch fünf Wochen nachdem sich der Gemeinderat mehrheitlich gegen einen Neubau des Aktiv & Irma-Marktes auf dem Wardenburger Marktplatz ausgesprochen hat, steht für das Unternehmen selbst fest: „Wir wollen weiterhin am Standort Wardenburg bleiben.“ Das jedenfalls bekräftigte der Expansionsleiter des Oldenburger Unternehmens, Jochen Rehling, am Montag auf Nachfrage der NWZ.

Dennoch hat Aktiv & Irma die Hoffnung noch nicht aufgegeben, mit seinem Verbrauchermarkt vom jetzigen Standort Friedrichstraße auf den Marktplatz umziehen zu können. „Wir haben noch mal ein erweitertes Verkehrsgutachten in Auftrag gegeben, das alle vorhandenen Straßen berücksichtigt und noch mehr Zählungen umfasst“, sagte Rehling. Mit diesem Gutachten sei das Ingenieurbüro IST aus Schortens beauftragt worden.

Ergebnis noch im Januar

Komme das Gutachten, so Rehling, zu der Feststellung, dass es für die verkehrliche Situation vernünftige Lösungen gebe, werde Aktiv & Irma erneut einen Versuch unternehmen, seine Neubau-Pläne zu verwirklichen und einen Antrag stellen, auf dem Marktplatz bauen zu dürfen. Komme jedoch das Gutachten zu dem Schluss, dass es mit dem Verkehr unlösbare Probleme gebe, werde das akzeptiert und das Marktplatz-Vorhaben aufgegeben. Noch in diesem Monat rechnet Rehling mit einem Ergebnis der Firma IST.

Wie auch immer das Gutachten aussieht, „wichtig ist, dass Aktiv & Irma im Ort bleibt – egal, ob an der Friedrichstraße oder auf dem Marktplatz“, findet Guido Gast, Vorsitzender des Wardenburger Wirtschaftsförderungsvereins (WFV). Noch im alten Jahr hatte der WFV ein Schreiben an das Verbrauchermarkt-Unternehmen geschickt und darin zum Ausdruck gebracht, dass es der WFV als wichtig erachtet, wenn der Standort im Ortskern nach der Ratsentscheidung nicht aufgegeben wird.

Gast hält eine erneute, intensivere Überprüfung des Marktplatz-Standorts für legitim. Wichtig ist dem WFV vor allem: Die Verkehrsflüsse genau unter die Lupe zu nehmen, vor allem unter Berücksichtigung der benachbarten „Neuen Mitte“, dem Wohn- und Geschäftshaus an der Oldenburger Straße: „Durch diesen neuen Komplex verändert sich das Verkehrsaufkommen sowieso schon“, gibt Gast zu bedenken.

Transparenter Umgang

Egal, ob sich Aktiv & Irma am alten Standort oder vielleicht doch noch auf dem Marktplatz erweitert, der WFV hat seine Unterstützung angeboten. „Vielleicht können wir irgendwie helfen, wenn die Bürger mit ins Boot geholt werden sollen“, überlegt Gast. An die Adresse der Gemeinde und des Investors empfiehlt er, transparenter mit dem Vorhaben umzugehen. In jedem Fall sollte die Gemeinde an einer Umnutzung des eher unattraktiven Marktplatzes dranbleiben.