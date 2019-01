Wardenburg Auch im 28. Jahr hat die Wardenburg-Tombola nichts von ihrer Faszination verloren – im Gegenteil: „Über eine Stunde vor Beginn standen die ersten Gäste vor der Tür. Eine Viertelstunde vor dem offiziellen Start ging die Schlange durch den ganzen Eingangsbereich des Hotels“, erzählt Mitorganisatorin Sabine Döpken.

2200 Lose sind bereits im Vorfeld verkauft worden, gut 1500 dann noch einmal im Saal vor dem Anfang der Ziehung. Denn viele Lotterie-Teilnehmer wissen: Rund 20 im Saal verkaufte Lose gewinnen auf jeden Fall.

Die Wardenburg-Tombola ist längst über die Gemeinde hinaus bekannt und beliebt: Aus Oldenburg und Vechta, Esterwegen und Cloppenburg kommen die Teilnehmer, die auf einen der drei Hauptpreise hoffen. In diesem Jahr gab es ein Fahrrad zu gewinnen, einen Fernseher mit 49 Zoll Bildschirmdiagonale und einen Reisegutschein über 750 Euro.

Zwei der Preise blieben in Wardenburg: Joel freute sich mit seinem Vater André Hotes über ein neues Fahrrad. „Sein altes Rad ist sowieso gerade zu klein geworden. Allerdings brauchen wir eher eines mit 26er Rädern, kein Erwachsenenrad“, erzählt der Vater. Jetzt hofft der glückliche kleine Gewinner, seinen Hauptpreis in ein maßgeschneidertes Rad tauschen zu können – „Mit Gangschaltung und Rücktritt“, wünscht er sich.

Auch der Fernseher bleibt in Wardenburg; über diesen Preis kann sich Ralf Jörgensen freuen. Er hatte zuvor schon eine Fahrrad-Satteltasche gewonnen – das neue Rad hätte somit auch zu ihm gut gepasst. Der erste Preis dagegen geht in die Nachbargemeinde Bösel: Sabrina Zels aus Petersdorf nimmt den Reisegutschein mit nach Hause.

Insgesamt 109 Preise, teils gestiftet von ortsansässigen Firmen, teils gekauft vom Wirtschaftsförderungsverein (WFV), sorgten am Sonntag für Freude. Auch unter den Saalpreisen waren verschiedene Highlights, etwa der Gutschein für ein Musical nach Wahl. Freude bereiteten drei Kinder, die Lose aus der Trommel ziehen durften – unterstützt von den Moderatoren Guido Gast und Michael Helms.

Der Reinerlös der Wardenburg-Tombola kommt in jedem Jahr einem gemeinnützigen Zweck zugute. In diesem Jahr geht das Geld an die Jugendarbeit der DLRG-Ortsgruppe Wardenburg. Die Losnummern der nicht abgeholten Preise sind zu finden auf der WFV-Website: