Wardenburg Die Gemeinde Wardenburg wird um einen Besuchermagneten ärmer: Nachdem bereits in diesem Jahr das Rheinstraßenfest, das ursprünglich für den 19. Mai geplant gewesen war, im März abgesagt worden ist, steht nun fest: ein Rheinstraßenfest mit vielen bunten Aktionen wird es auch in Zukunft nicht mehr geben. Diese Entscheidung haben die Firmen aus der Rheinstraßen-Gemeinschaft getroffen, die zuletzt mit der Organisation dieses Festes betraut waren.

Nur noch zu fünft

„Von den ehemals 21 Firmen, die sich an der Organisation beteiligten, waren zuletzt beim Rheinstraßenfest 2018 noch sechs übrig geblieben“, bedauert Martina Reimers, die in den vergangenen Jahren federführend für die Vorbereitungen zuständig war. Neben der Firma Reimers Sanitär- und Heizungsbau waren bislang Landmaschinen Schröder, Garms Baustoffe, Opel Kramer, Ford Rigalski und die Raiffeisen-Warengenossenschaft mit im Orga-Team. „Die Firma Schröder wird bald an einen neuen Standort ziehen, dann wären wir nur noch fünf. Das ist von der Arbeit her nicht mehr zu bewältigen“, sagt Martina Reimers. Zwei krankheitsbedingte Ausfälle im Organisationsteam waren bereits einer der Gründe, warum das 35. Rheinstraßenfest für dieses Jahr hatte abgesagt werden müssen.

Doch am Ende mussten, so Reimers, viele Geschäftsleute an der Rheinstraße feststellen: „Es lohnt sich für uns nicht.“ Intensiver Arbeitsaufwand allein für die Vorbereitungen, zu geringe Bereitschaft der anderen ortsansässigen Firmen mitzuarbeiten, hoher Personaleinsatz in den Geschäften am Aktionstag und immer mehr behördliche Auflagen machten es den Betrieben zunehmend schwerer.

Wieder Gewerbeschau?

„Aus der Gewerbeschau, die es vor über 35 Jahren einmal sein sollte, war am Ende ein Volksfest mit Jahrmarkt-Charakter geworden“, stellt Martina Reimers fest. Sie schließt nicht aus, dass in einigen Jahren etwas Neues unter anderem Namen an der Rheinstraße entsteht: „Dann vielleicht eher wieder eine Gewerbeschau, an der sich auch Firmen aus anderen Teilen der Gemeinde und aus anderen Gewerbegebieten beteiligen können.“