Wardenburg Den Familienbetrieb rechtzeitig in die Hände der nächsten Generation geben. Zu diesem Schritt entschied sich Gastronom Diedrich Fischbeck an seinem 60. Geburtstag im Jahr 1992. 27 Jahre später tut es ihm sein Sohn Gerd gleich: Auf seinem 60. Geburtstag, den er am Mittwoch in seinem eigenen Lokal feierte, gaben er und seine Frau Silvia bekannt: Die Führung des vor 125 Jahren gegründeten Hotels und Restaurants Wardenburger Hof (damals noch Fischbecks Gasthof) wird zum 1. Januar 2020 zu hundert Prozent an ihren Sohn Christian und dessen Frau Tessa übergeben. Dazu gratulierten die zahlreichen Geburtstagsgäste.

„Wir freuen uns darüber, dass es die Kinder weitermachen wollen, und geben ihn deshalb diesen Vertrauensvorschuss“, sagt Gerd Fischbeck, dem dieses Vertrauen ebenfalls von seinem 2011 verstorbenen Vater und Altbürgermeister entgegengebracht worden war. Damit übernimmt nun die fünfte Generation das Ruder in der größten und bekanntesten Gaststätte in der Gemeinde Wardenburg.

Wichtig für Wardenburg

Bürgermeisterin Martina Noske dankte Gerd und Silvia Fischbeck für ihren bisherigen Einsatz. Sie würden einen komplett erneuerten Betrieb übergeben. Die Familie Fischbeck habe immer dazu beigetragen, dass es der Gemeinde und dem Ort gut gehe. „Dass Wardenburg so positiv dasteht, dazu hat eure Familie über Jahrzehnte beigetragen“, sagte Noske. Zum Abschluss ihrer Rede zitierte die Bürgermeisterin im Andenken an Diedrich Fischbeck aus dem Lied „Ein schöner Tag“ von Lena Valaitis und gab Christian und Tessa Fischbeck mit auf ihren Weg: „Was das Schicksal euch auch bringt, was immer kommen mag, es bleibt die Erinnerung an einen schönen Tag. Das soll der heutige sein.“

Auch Christian und Tessa Fischbeck bedankten sich am Mittwoch in einer emotionalen Rede bei ihren (Schwieger)-Eltern: „Ohne euch würde es den Betrieb nicht geben.“

Christian Fischbeck war bereits im Jahr 2014 in den elterlichen Betrieb mit eingestiegen. Gelernt hat der 30-jährige Koch im Gourmet-Restaurant „Apicius“ im Hotel „Jagdhaus Eiden“ in Bad Zwischenahn. Ehefrau Tessa (25) ist gelernte Hotelfachfrau. Das Paar, das sich in der Hotelfachschule in Dortmund kennenlernte, hat eine einjährige Tochter.

Die wird nun im Leben von Silvia und Gerd Fischbeck eine immer größere Rolle spielen. „Die Großeltern passen jetzt schon immer gut auf sie auf, damit wir beide arbeiten können“, erzählt Tessa Fischbeck. Die gelernte Hotelfachfrau steht, so oft es geht, an der Rezeption des 38 Zimmer umfassenden Hotelbereichs, während Christian Fischbeck als staatlich geprüfter Betriebswirt für Hotellerie und Gastronomie bereits viel Organisatorisches managt. „Und wenn am Wochenende oder abends viel los ist, dann stehe ich auch in der Küche“, berichtet der 30-Jährige.

Fischbeck senior und seine Frau Silvia werden sich aber nicht gänzlich zurückziehen, sondern Sohn und Schwiegertochter weiterhin in vielen Entscheidungen zur Seite stehen und im alltäglichen Ablauf helfen.

Ihre erste Handschrift hinterlassen haben die jungen Fischbecks bei den neuesten Umbauten: So wurde der kleine Saal heller, gemütlicher und moderner gestaltet. Zudem kann er geteilt werden in einen Tagungsraum für bis zu 30 Personen und in eine Erweiterung des Restaurantbereichs. Auch in ein neues Dach und eine frische Außenfassade wurde investiert. Als Dank für die geleisteten Arbeiten hatte Gerd Fischbeck zum Geburtstag auch Handwerksbetriebe und Lieferanten eingeladen.

Dank an Mitarbeiter

Verantwortung übernehmen die jungen Fischbecks künftig auch für ihre 40 überwiegend festangestellten Mitarbeiter in Voll- und Teilzeit. Darunter sind allein elf Auszubildende. Dass „viele unserer Angestellten schon lange bei uns sind“, wertet Gerd Fischbeck als Zeichen für ein gutes Betriebsklima. Während der Feier am Mittwoch dankte er ihnen noch einmal explizit.