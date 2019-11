Wardenburg Jan Joschko unternimmt gerne ausgiebige Spaziergänge mit seinen beiden Belgischen Schäferhunden. Außerdem hält sich der 67-jährige Wardenburger mit Joggen fit und bevorzugt dabei naturnahe Ecken in der Gemeinde Wardenburg. Jahrelang führte Joschkos Route rund um das Regenrückhaltebecken zwischen dem Moorbäksweg und der Moorbäke im Ort Wardenburg. Aber seit einigen Jahren ist dieser Weg für Spaziergänger kein wirkliches Vergnügen mehr.

„Ich selbst und auch andere Spaziergänger und Jogger waren mehrfach – offenbar von Jägern – angesprochen worden, dass das Laufen hier nicht gestattet ist und Hunde stets an der Leine zu führen sind, obwohl keine Schilder auf diese Verbote hinweisen“, ärgert sich Jan Joschko, der selbst an der Alma-Rogge-Straße wohnt. Lediglich Schilder, die das Betreten der Böschung, das Baden im Rückhaltebecken und das Schlittschuhfahren verbieten, seien dort aufgestellt.

Früher seien in dem Bereich, so der Wardenburger, von der Gemeinde noch öfter Rasen gemäht und Bäume beschnitten worden. Aber mittlerweile sei der unbefestigte Rundweg an vielen Stellen dichtgewachsen. Zudem sei irgendwann die Grünfläche im hinteren Bereich des Regenrückhaltebeckens mit Pfählen und einem Zaun versperrt worden. Joschko bedauert es, dass diese Naherholungsfläche für den Bürger nicht mehr wirklich zugänglich ist.

Die NWZ fragte bei der Gemeinde Wardenburg nach, wie es sich mit dem Grundstück rund um das Regenrückhaltebecken verhält: „Ein Rundkurs um das Becken selbst wird seit vielen Jahren von den Wardenburgerinnen und Wardenburgern als Wanderweg genutzt“, antwortet Bauamtsleiter Frank Speckmann auf eine Anfrage dieser Zeitung. Der hintere Bereich sei dabei der Überlauf zur Moorbäke hin. Wegeverbindungen vom hinteren Bereich entlang der Moorbäke oder Richtung Huntedeich gebe es nicht.

„Der hintere Bereich wurde bewusst als Rückzugsraum für die Natur hiervon ausgespart und ist per Nutzungsvertrag an die Jägerschaft abgegeben worden“, teilt Speckmann mit. Aus diesem Grund erklären sich wohl auch die Barrikaden zum hintern Grünbereich. Da es sich insgesamt um ein technisches Bauwerk handle, so Speckmann, sei in den nächsten Jahren mit Rückschnitt- und Pflegemaßnahmen zu rechnen.

Jan Joschko ist bespannt, ob der Rundweg tatsächlich wieder freigelegt wird. „Zuletzt war ich vor anderthalb Wochen dort, aber Kuhlen, Wurzeln und herunterhängende Äste verleiden einem den Weg zu nutzen“, bedauert der pensionierte Bundeswehrsoldat.