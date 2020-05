Wirtschaft: Wardenburger Appell an den Zusammenhalt

Wardenburg „Wir sind Wardenburg! Hier kaufe ich ein.“ So steht es auf den Plakaten und Aufklebern, die neuerdings in vielen Geschäften der Gemeinde zu sehen sind. Dahinter verbirgt sich eine gemeinsame Aktion von Wirtschaftsförderungsverein, Marketing-Forum und der Gemeindeverwaltung.

Ausgangspunkt war eine Videokonferenz, an der Vertreter aus dem Rathaus und beider Vereine teilnahmen, und in der die Situation der Wardenburger Betriebe in Zeiten der Corona-Krise zentrales Gesprächsthema war. Gemeinsam müsse man in der jetzigen Situation Initiative zeigen, so die Überzeugung auf allen Seiten.

Kurze Zeit später: Auf dem Rathausplatz, der auch in Corona-Zeiten den Wochenmarkt beherbergt, und damit so etwas wie ein Stück Normalität repräsentiert, haben sich Johanna Hollmann, Katrin Kruse (vom Vorstand des Wirtschaftsförderungsvereins), Oliver Bremer und Stefan Dähne (vom Vorstand des Gemeinde Wardenburg Marketing-Forum) sowie Bürgermeister Christoph Reents und Kämmerin Andrea Biller eingefunden. Alle halten Plakate mit der gleichen Botschaft, wollen damit ein Zeichen setzen. „Die Betriebe in der Gemeinde benötigen unser aller Unterstützung“, betont Christoph Reents, der als Bürgermeister automatisch auch Vorstandsmitglied im Marketing-Forum ist.

In einer Erklärung zu der Plakat- und Aufkleber-Aktion heißt es: „Die weitreichenden Einschränkungen des öffentlichen Lebens im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie betreffen jeden einzelnen von uns.“ Auch die Wardenburger Geschäfte und Betriebe spüren diese Veränderungen, trotz staatlicher Hilfsangebote treffen die Auswirkungen der Krise sie hart. „Jeder von uns ist aufgerufen, die Wardenburger Wirtschaft zu unterstützen, damit wir auch in Zukunft über ein gutes Angebot im Einzelhandel, bei Dienstleistungen und in der Gastronomie verfügen können“, heißt es in dem gemeinsamen Aufruf von Gemeinde und Interessenvertretern der Wardenburger Unternehmen.

Ihr Appell: Statt bei riesigen Online-Unternehmen zu bestellen, kaufen die Wardenburger jetzt erst recht lokal und bei den Händlern vor Ort.