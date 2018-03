Wardenburg Seit dem Jahr 2011 werden im Wardenburger Rathaus einmal jährlich maximal fünf Betriebe als „Partner der Gemeinde Warden“ ausgezeichnet. Ausgewählt wurden hier bislang Firmen, mit denen die Gemeinde gut und lange zusammengearbeitet.

Ausbildungsplätze im Einzelhandel und im Handwerk Die Parano-Garage am Kirchweg 8 (acht Mitarbeiter): Der Versandhandel für BMX- Fahrräder und -Zubehör von Jann und Nadine Rosskamp bildet alle drei Jahre einen Kaufmann im Einzelhandel aus. Die Rudolf Brouwer GmbH an der Oldenburger Straße 209 (22 Mitarbeiter): Eingestellt wird alle ein bis zwei Jahre ein angehender Anlagenmechaniker (Sanitär-, Heizung- und Klimatechnik). Ein vorheriges Praktikum ist wünschenswert. Die S&B Isoliertechnik an der Emsstraße 7 (13 Mitarbeiter) vergibt alle drei Jahre eine Lehrstelle für künftige Wärme-, Kälte- und Schallschutzisolierer. Autofit Dieter Meyer an der Hunoldstraße 72 (sechs Mitarbeiter) bildet alle drei Jahre einen Kfz-Mechatroniker aus. Ein vorheriges Praktikum ist Voraussetzung.

„In diesem Jahr haben wir dieser Auszeichnung eine neue Zielrichtung gegeben“, erklärte Bürgermeisterin Martina Noske während der Übergabe der Zertifikate im Wardenburger Rathaus. Auf Anregung von Andrea Biller, Wirtschaftsförderin der Gemeinde, gehen die Urkunden in diesem Jahr an Betriebe, die qualitativ hochwertig ausbilden. Ein Augenmerk wurde auf Betriebe gelegt, die entweder für ihre Ausbildung Preise bekommen oder deren Lehrlinge ihre Prüfungen mit Bravour gemeistert haben.

So fielen der Wirtschaftsförderin vier Betriebe auf, deren Auszubildende als Prüfungsbeste ihrer Zunft abschnitten. Das sind die Betriebe Parano-Garage (Versandhandel) in Oberlethe, Autofit Dieter Meyer (Kfz-Fachbetrieb) in Hundsmühlen sowie in Wardenburg die Rudolf Brouwer GmbH (Sanitär, Heizung, Schwimmbad, Solarenergie) und S&B Isoliertechnik.